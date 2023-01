Hvali li se Vučić s pravom? Srbija je puna nalazišta zlata, pogledajte gdje i tko sve kopa

Nakon što je prošlog tjedna objavljeno da je na lokalitetu Čoka Rakita u općini Žagubica u istočnoj Srbiji pronađeno ležište zlata, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je otkriveno još jedno nalazište za koje se smatra da je među 100 najvećih u svijetu, javnost u susjednoj zemlji se pita koliko uistinu ovog plemenitog metala ima u Srbiji te kakve koristi mogu imati od toga

No, rude na lokalitetu Čoka Rakita u općini Žagubica otkrivene prošlog tjedna, prema prvim rezultatima tehnoloških ispitivanja, navodno nude mogućnost proizvodnje čistog koncentrata zlata, uz ukupnu iskoristivost zlata veću od 93 posto. Taj je rudnik otkrila tvrtka Dundee Precious Metals Inc. (DPM), u sklopu projekta Timok Gold.

Osim kineske tvrtke "Serbia Zijin Mining" koji eksploatira bakar i zlato u rudniku Čukaru Peki , još jedna kineska tvrtka "Serbia Zijin Copper" to radi na području Velikog Krivelja, Borske reke, Cerova, Čoka Marina , u Boru , Severni i Majdanpeku , gdje se kopaju rude bakra, zlata i srebra. Prema podacima Ministarstva rudarstva zlato se, uz rude olova, cinka, zlata i srebra eksploatira i u rudniku Lece na ležištima Jezerina i Šuta rasovača .

'Preliminarni metalurški testovi ukazuju na to da je izdvajanje zlata veće od 93 posto. Dodatni testovi zakazani su za 2023. godinu', naveli su pak analitičari iz investicijske grupe Stifel. Bušenje je, dodaje se, obavljeno u četvrtom kvartalu 2022. U isto vrijeme i analitičari kompanije Canaccord Genuity kazali su da 'stvari postaju jako slatke u Čoki Rakiti'.

'Ulagači će se možda sjetiti da ih DPM nije uspijevao uvjeriti u isplativost projekta na Timoku, ali ovo će im povećati šanse', dodaju iz Canaccorda.

Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu Vladimir Simić za Euronews Srbija komentira da od trenutka pronalaska do eksploatacije mora proći od 5 do 10 godina, što se na većim ležištima podiže na period od 10 do 15 godina.

Kaže kako je korist za državu i građane višestruka, jer država naplaćuje određene naknade prilikom postupka istraživanja, a u slučaju eksploatacije tvrtke plaćaju naknadu za korištenje mineralne sirovine koju dijele država i lokalna samouprava.