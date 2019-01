HGK u Berlinu predstavila hrvatatska vina pod brendom - Vina Croatia – vina mosaica

S ciljem brendiranja Hrvatske kao vinske zemlje HGK je organizirala promotivnu večeru u berlinskom restoranu Oxymoron, u kojemu su sinoć prezentirana vina okupljena pod brendom Vina Croatia – vina mosaica. Pod vodstvom Suda Zlatića svoja najbolja vina sinoć su predstavile vinarije – Badel 1862, Belje, Dalmacijavino, PZ Vrbnik i Kutjevo.

''Smatram da su autohtone sorte poput terana, pošipa ili debita ključan faktor za internacionalno pozicioniranje. Prednost su i prihvatljive cijene. No konzumente treba osvijestiti, više ih educirati upravo ovakvim eventima'' rekao je Suad Zlatić, te dodao kako je poželjno i prilagodit se tržištu. ''Iz iskustva mogu da ako stranac ne može pročitati č, ž ili š, on neće naruči to vino'', kaže Zlatić.

Osnovna je ideja ovakve promocije izravan kontakt vinarija s kupcima, distributerima i vlasnicima restorana, te razmjena informacija o ponudi i potražnji.

''U Njemačku smo krenuli izvoziti tek krajem prošle godine, do sada se, zbog reorganizacije nismo stigli fokusirati toliko na izvoz, tako da su se ova promotivna večera kao i Zeleni tjedan poklopili sa našom odlukom da se sastanemo sa starim distributerima i pokušamo dogovoriti poslove s novima'' rekaoa Luka Zadro predsjednik uprave Dalmacijavina.

'' Kada smo preuzeli Dalmacijavino 2016. ostali smo iznenađeni koliki je izvoz bio u Njemačku nekada. Time smo se vodili kod osmišljavanja izvozne strategije, podsjetiti stare kupce na naše proizvode. No, uz prednost što u Njemačkoj postoje kupcima koji nas poznaju naslijedili smo i teret dugova koja je ostavila tvrtka dok je bila pod državnim vlasništvom, pa će biti dosta izazovno povratiti povjerenje distributera i kupaca'' rekao Luka.

A Nijemcima je, iako je zbog ograničene proizvodnje nema previše u izvozu, vrlo dobro poznata Vrbnička žlahtina. ''Na ukupan izvoz otpada nam tek 10 posto, ali ovdje smo zbog promocije. Hrvatska nije više anonimna zemlja, poznati smo u sportu, turizmu pa zašto ne bi bili i po vinima'' kaže Marinko Vladić, direktor PZ Vrbnika.