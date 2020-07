HBOR produžio trajanje moratorija svim klijentima

HBOR je produžio trajanje moratorija svim klijentima u trajanju do 7 mjeseci, odnosno do 30.9.2020. Za klijente koji imaju pozitivan COVID score po metodologiji FINA-e (ili na drugi način dokažu pad prihoda) omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 10 mjeseci, odnosno do 31. 12. 2020. Klijentima koji se bave turističkom djelatnošću omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 16 mjeseci, odnosno do 30. 6. 2021.

HBOR je u ožujku, radi umanjenja negativnih posljedica nastalih epidemijom COVID-19, klijentima omogućio reprogramiranje kredita i korištenje moratorija do 30. 6. 2020. s najavljenom mogućnošću produljenja, priopćili su iz HBOR-a. “Korištenje moratorija, koji smo omogućili kao prvu mjeru, prihvatilo je do sada gotovo 1.500 HBOR-ovih klijenata. Budući da hrvatski poduzetnici još uvijek trpe ekonomske posljedice epidemije, a imajući u vidu i dalje otežane uvjete rada, omogućeno je produljenje trajanja moratorija te su uvedeni novi uvjeti otplate dospjelih obveza i reprograma,“ izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.