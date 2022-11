Guverner o porezu na ekstraprofit: 'Pretpostavljam da neće biti puno poduzeća koja će biti obuhvaćena'

O porezu na ekstraprofit, inflaciji i rastu kamata govorio je za RTL guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić

'Vidimo već duže vrijeme da stopa inflacije raste, ali po zadnjim podacima stopa rasta inflacije usporava, što je dobar znak. To ne znači da smo došli na vrh, a kad će to biti, jako je teško reći. Sama distribucija inflacije, a to je broj proizvoda koji su obuhvaćeni inflacijom, sad se sužava. Do sada nam se svaki mjesec širio broj proizvoda obuhvaćenih rastom cijena, a sad nam se počeo smanjivati, medijalni se iznos pomaknuo i to upućuje da smo vjerojatno blizu vrha inflacije te da bi iduće godine mogli očekivati pad stopa inflacije i to sigurno do kraja prvog kvartala, a drugi kvartal očekujemo značajniji pad inflacije', izjavio je Vujčić za RTL.

Guverner smatra kako se recesija može izbjeći.