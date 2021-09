Google se odlučio za iznenađujući potez na tržištu nekretnina

U atmosferi u kojoj većina njegovih zaposlenika još uvijek radi na daljinu, Google se odlučio za kupnju uredske zgrade u New Yorku vrijedne 2,1 milijun dolara

To je najskuplja akvizicija neke poslovne zgrade u SAD-u od početka pandemije, prema The Wall Street Journalu.

Dogovor je pozitivan znak za New York jer polako izlazi iz pandemije bez obzira na to što su veliki poslodavci, uključujući Google, odgodili povratak svojih radnika na posao. Google je upozorio zaposlenike da se ne moraju vraćati u urede do siječnja. Njegov izvršni direktor prethodno je rekao kako očekuje da će 20 posto zaposlenika nastaviti raditi na daljinu nakon ponovnog otvaranja.

Google je, kao i druga tehnološka poduzeća, tijekom pandemije napredovao, donoseći znatan prihod za ulaganje u nekretnine i druge inicijative. Potrošači su se tijekom lockdowna još više oslanjali na internetske usluge, uključujući školu, posao i zabavu.