Glavni direktor HUP-a: 'Jesen je neizvjesna, sve više tvrtki obustavlja ulaganja, a to vodi do stagnacije. Nužno je da se država uplete'

Na pitanje koliko je za poduzetnika prihvatljivo da mu se cijena plina mijenja na mjesečnoj bazi, Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), rekao je za Dnevnik HTV-a da su posljednji potezi Vlade nepoduzetnički

'Vlasnik Gradske plinare Zagreb je Grad Zagreb koji ima svoja javna poduzeća i to će se odraziti na njih. Posljedice će biti veće nego što se misli', rekao je Zorić. Što se tiče zadužnica koje su privatnici morali dati, kaže da je to uobičajeno, no postavlja se pitanje što će biti ako se ne bude moglo uzvratiti s isporukom plina.

Kako je dodao, to je rizično i stoga bi trebala postojati kontra garancija, ali toga nema. Zorić je pritom naglasio kako je to politika svršenog čina i svatko će morati postupiti onako kako smatra da je dobro.