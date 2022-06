[VIDEO] Oglasio se legendarni Dr. Propast: Kako sada stvari stoje čeka nas stagflacija, dionice će možda pasti i za 50 posto

Profesor sa Sveučilišta u New Yorku i ekonomist poznat po svojim crnim predviđanjima Nouriel Roubini smatra da će SAD do kraja ove godine pogoditi recesija, a uzrok tome je sinergija posljedica globalnih problema poput pandemije Covida-19, ruske invazije na Ukrajinu i kineske politike nulte tolerancije na Covid-19

Ekonomist Nouriel Roubini, tzv. Dr. Doom (Dr. Propast) gospodarskog svijeta, rekao je da je najviša inflacija u posljednjih četrdeset godina u SAD-u jedan od indikatora da bi moglo doći do stagflacije kao u 70-im godinama 20. stoljeća. To bi značilo da se uz visoku inflaciju usporava gospodarski rast, što je najgori mogući scenarij za gospodarstvo neke zemlje, piše Fortune .

'Ako promatrate ponašanje potrošača, tržište nekretnina, maloprodaju, vidljivo je da svi oni sada, u vremenima visoke inflacije, jako usporavaju. To je stagflacija, nije to samo recesija', rekao je pesimistični Roubini te dodaje da će spori gospodarski rast u kombinaciji s dugoročno visokom inflacijom smanjiti vrijednost dionica više nego očekivano. U standardnoj recesiji vrijednost dionica, kako kaže, pada za 35 posto, ali ako dođe do stagflacije poput one iz 70-ih godina, mogao bi se očekivati pad za više od 50 posto.