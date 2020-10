[FOTO/VIDEO] Posjetili smo tvornicu sapuna u kojoj rade samo slijepe i slabovidne osobe, a koja ima vrlo ozbiljne poslovne planove. 'Kod nas nema popusta, a ni švercanja'

Magistra kemije, 35-godišnja Barbara Šajinović nema desno oko. Odstranjeno joj je zbog zloćudnog tumora još dok je bila dojenče. Lijevo oko spašeno je radioterapijom, ali joj je zbog zračenja drastično oštećeno. S preostalih šest posto vida bez posebne pomoći završila je osnovnu i srednju školu, zatim u ro­ku i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Radila je kao asistentica na dva fakulteta, a danas vodi proizvodnju sapuna u tvrtki Sfera Visia, s kojom ima velike planove

'Meni nije nitko rekao da slijepe osobe to ne mogu. Možda zbog toga nisam u glavi imala ograničenja koja obično muče osobe s invaliditetom', govori Barbara.

'Velike nade polažemo u tekuće sapune jer su oni potrebni na redovnoj bazi. Koriste se svaki dan u brojnim kompanijama i institucijama. Time bismo osigurali stalne prihode. Želja nam je, kao i svakoj ozbiljnoj tvrtki, da dobro zarađujemo , da možemo pokriti troškove proizvodnje i plaće. Bez subvencija koje dobivamo od Grada Zagreba to trenutno ne bismo uspjeli', objašnjava Barbara.

Financijsku potporu za proizvodnju tekućih sapuna pružila im je Europska banka za obnovu i razvoj s 20 tisuća eura i Turska agencija za suradnju i koordinaciju (TIKA) s 30 tisuća eura. Glavnu sirovinu za izradu sapuna - ulje - donirala im je Zvijezda, i to količine dovoljne za godišnju proizvodnju.

Jedini uvjet prilikom zapošljavanja bit će to da je osoba član neke udruge slijepih. Slabovidne i slijepe osobe u Hrvatskoj u pravilu se školuju za zanimanja poput telefonista, masera, fizioterapeuta , dok je mala zastupljenost drugih profesija, i ona ponajviše ovisi o angažiranosti pojedinca.

'To treba promijeniti. Ima li volje i truda, i slabovidne, odnosno slijepe osobe mogu puno naučiti. Naprimjer, ja sam prvi put doživjela neugodnost na liječničkom pregledu na medicini rada kad sam se trebala zaposliti na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Doktorica je napravila paniku govoreći da mi ne želi dati potvrdu jer nisam sposobna za rad. Moj poslodavac ju je uvjerio u suprotno jer sam ja tad već sve radila kao i osoba sa zdravim vidom', prisjetila se Barbara.

Njezin dugoročni plan sa Sfera Visijom je da se u potpunosti fokusiraju na proizvodnju sapuna.

'Želimo to razraditi do krajnjih granica. Da se zna za naše sapune ne samo u Hrvatskoj, već u široj regiji. A prije svega to ćemo napraviti inzistiranjem na visokim standardima. Jer kao što sam rekla na početku, tu nema popusta', zaključila je Barbara.