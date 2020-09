Branko Roglić otkrio kako je krenuo u biznis i koja je tajna njegovog uspjeha: 'Meni milijuni ne znače ništa. Poduzetništvo nije luksuz, nisu avioni, nisu zlatni tepisi, poduzetništvo je briga za ljude'

'Mi smo najveći distributeri u Europskoj uniji za robu široke potrošnje. Broj jedan smo već dvije godine', rekao je osnivač i vlasnik tvrtke Orbico Branko Roglić u emisiji HRT-a "Druga strana"

Roglić je ispričao kako je osnovao tvrtku. 'Tvrtka je osnovana u Švicarskoj. Tih godina zastupao sam Vartu i došao na ideju s jednim češkim proljećarom da zajedno osnujemo tvrtku u Švicarskoj. Osnovali smo je 23. 2. 1987. U tih više od 30 godina narasli smo od nule do 2,38 milijardi eura prometa koje smo imali prošle godine', rekao je za HRT.

Tvrtka ima 8000 zaposlenih, ukupan dug je oko 120 milijuna eura. Je li to mnogo?

'Nije, dva EBITDA, oko dva godišnja profita. Kad je promet 2,38 milijardi eura, taj dug je vrlo mali. U odnosu na druge firme vrlo smo malo zaduženi. Ja sam reinvestirao 95% svojeg profita i zato smo malo zaduženi', rekao je.

'Ako je novac pod vašom kontrolom, onda ste najsigurniji. Moj novac je reinvestiran u moju firmu, ja ga kontroliram, moje ideje se razvijaju kroz tu firmu. Mislim da je to najsigurniji posao za mene i za moj novac i da ga ja vlastitim znanjem i vlastitim idejama štitim. Novcu pada vrijednost i najbolje se štiti kad ga vrtite u vlastitoj firmi s vlastitim idejama', odgovorio je Roglić.

Kažu da ste najbogatiji građanin Hrvatske, a s druge strane to se baš i ne vidi, nemate jahtu s helikopterom. Imate pravi ribarski čamac 8 - 9 metara? 'Imam brod 8,90 metara. Ja sam ribar u duši, nitko me neće izvaditi iz mog društva, mojih prijatelja iz djetinjstva. Ja se držim njih i sasvim mi je lijepo. Imam svoj brod, imam svoju Makarsku gdje živim, imam svoju župu, obiteljsko imanje u zaleđu Makarske, imam svoj Zagreb, imam Split i ja se u tom krugu vrtim. Naravno, putujem i u zemlje gdje imam poduzeća, ali u posljednje vrijeme sve manje i manje', rekao je Roglić.

Objasnio je da je nekad bio predsjednik Uprave i vlasnik pa je onda stavio sina za predsjednika uprave, a drugoga za člana uprave. 'Pa su oni 20 i nešto godina vodili firmu, a ja sam uvijek bio u nadzoru. I danas sam u nadzoru, ali sam sad povukao i sinove u Nadzorni odbor. Tu su još i jedan Poljak i jedan Slovenac. Najvažniji element u poduzetništvu je da morate upravljati firmom. Firmom ne upravlja onaj tko vodi firmu, nego upravlja onaj čiji je novac. On kaže predsjedniku uprave što može, a što ne. Predsjednik uprave odlučuje na tragu koji mu postavi vlasnik', objasnio je Roglić.

Dodao je kako svaki ponedjeljak imaju sastanak. 'Moji sinovi s CEO-om (predsjednik uprave) i ja pretresemo sve događaje i tada on ima slobodne ruke da radi na tom planu. Sa mnom je 24 godine Jurij Tršan, Slovenac je i njemu vjerujem isto koliko i svom sinu', rekao je Roglić. Ne boji se da će nešto krenuti po zlu. 'Ja sam njega odgojio. On zna kako radim i mislim. On, moji sinovi i ja, to je jezgra koja vodi kompaniju', rekao je.

'Što znači biti najbogatiji? Ja sam najbogatiji kad sam sam, s prijateljima i kad lovim ribu. Meni milijuni ne znače ništa, pravome poduzetniku. Poduzetništvo nije luksuz, nisu avioni, nisu zlatni tepisi. Poduzetništvo je briga za ljude i ja to tako držim. Moje bogatstvo namijenjeno za to da mogu platiti radnike ako firma dođe u krizu dok ona prođe. Ako želite biti čovjek i pravi poduzetnik, najprije ćete platiti radnike, pa dug bankama, pa zatim dobavljače i tada ćete podijeliti profit. Ali profit uzeti a da niste platili radnike i ostati dužni dobavljačima, što se kod nas vrlo često događalo, to je sramota. A ja tu sramotu neću izdržati', rekao je Roglić.

Govorio je i o kolekciji slika koje skuplja.

'To je strast, u mladosti sam se zaljubio u umjetnost, posebno u dalmatinsku, kolorističku umjetnost. Mi Dalmatinci smo u boji i ja se ne mogu otresti te strasti. Stalno sam ih kupovao pa je moja zbirka jedna od tri ili četiri najboljih u Hrvatskoj', rekao je Roglić.

' Kupovao sam slike po 600 njemačkih maraka, a danas vrijede 10.000 eura. Nema te banke koja će vam oploditi 600 DEM (300 eura) da naraste do 10.000 eura', objasnio je.

Dao je savjet poduzetnicima koji su na početku nestrpljivi - hoće svoj novac odmah i sad. 'Poručio bih im da se uozbilje jer će inače bankrotirati. Morate znati upravljati svojim resursima, a jedan od njih je novac. Novac treba ulagati svakodnevno', rekao je.

Zatim je Roglić pričao o svojim počecima u Splitu nakon završenog fakulteta elektrotehnike. 'Zaposlio sam se tada u splitskoj tvrtki Industrija za radioelektroniku i telekomunikacije. Nakon toga sam došao u Hrvatsko proljeće. Kao mladi komercijalni direktor ušao sam u partiju - Savka, Tripalo, Hajduk, Dinamo. No nakon dva mjeseca Tito je promijenio mišljenje i došlo je Karađorđevo. Smijenjeni su i Savka i Tripalo i svi mi koji smo na tragu hrvatskog proljeća ušli u partiju bili smo izbačeni. Tada kada ste bili izbačeni iz partije odmah ste bili smijenjeni s radnog mjesta, samo jedan dan kasnije', objasnio je Roglić.

Dodao je da je danas najponosniji na to razdoblje u životu. Aktivni je komentator političkih zbivanja. Rekao je da ima dovoljno znanja i iskustva te dovoljno želje da svakomu u domovini kaže što je dobro, a što nije.

'Svakomu tko utječe na moj posao i na moje radnike želim kazati svoje mišljenje kako on to radi', rekao je Roglić.

Na pitanje u kakvim je odnosima s hrvatskim političarima rekao je da je po habitusu kapitalist i desni, a po srcu je lijevi. -

'Ne mogu podnijeti da mi radnik ne dobije plaću, da mi radnik ne živi dobro. Nastojim da prosječna plaća u firmi bude maksimalna koliko je to moguće, a uvijek računajući na dugoročno održivo poslovanje', rekao je.

Dodao je da je ponosan na suradnju s bivšim predsjednikom Stjepanom Mesićem kojemu je bio savjetnik kao praktički nepoznat poduzetnik. Prepoznao je u meni poduzetnika i bio sam mu savjetnik devet godina, rekao je.

'Poznajem lijeve i desne, iznimno cijenim premijera Plenkovića i ovog časa nemamo boljeg premijera ni na lijevoj ni na desnoj strani. S druge strane poštujem i Milanovića koji je pošten čovjek, malo iskričav, ali to je dobro. Ta kombinacija i jednog i drugog mogla bi biti vrlo dobra za razvoj hrvatske države i za naš put u Europu. Njih dvojica u stanju su vratiti nas u Europu', smatra Roglić.

U poslu kombinira srce i računicu, u Hrvatskoj više srca, a u drugim državama više računice, rekao je.

Ponosan je i na svoju autobiografiju, na čijem su predstavljanju bila tri predsjednika, veleposlanici zemalja u kojima posluje, važniji poduzetnici.

'Bilo je impresivno, bio sam ganut, kad su mi pjevali "To je tvoja zemlja", to je naša proljećarska pjesma. Sve skupa veličanstveno', rekao je Roglić. Kad bi netko htio doći u poziciju u kojoj je on, što bu mu savjetovao?