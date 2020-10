[FOTO] Upoznajte Marina Zovka, informatičara iz Zagreba koji je u 100 dana propješačio 2282 km po Hrvatskoj: Otkrio nam je kako se odlučio na taj put, čega se bojao i što ga je najviše iznenadilo

Marin Zovko iz Zagreba planinar je, avanturist, hodač i po struci informatičar koji se unatoč zahtjevnom terenu popeo na najviše vrhove Lijepe Naše, ostvario svoj san i završio višemjesečni pothvat. I to u točno 100 dana. Sam. Iz najistočnije hrvatske točke, Iloka, 38-godišnjak je krenuo 28. lipnja, a konačno odredište bilo mu je Prevlaka, najjužnija točka naše zemlje, do koje je stigao 5. listopada. Prije njega ovu je rutu, nazvanu Croatian Long Distance Trail, prehodalo samo dvoje ljudi

'Ljubav se javila 2014. godine, tijekom mog drugog boravka u Keniji , u kojoj sam imao priliku provesti neko vrijeme u plemenu Maasaija i vidjeti što znači život u skladu s prirodom te shvatiti važnost majke prirode. To me iskustvo potpuno promijenilo, dogodio se neki klik u glavi, neko prosvjetljenje, tako sam počeo više odlaziti i boraviti u prirodi te paziti na nju. Vrativši se iz Kenije, prvi put u životu otišao sam na Velebit , prvi put sam išao planinariti iako o planinarenju i stazama nisam imao pojma, a ta je avantura trajala šest dana. U tih šest dana sreo sam puno ljudi, upoznao super ekipu iz planinarskog društva PANJ (kasnije sam i ja postao 'panj'), pa sam shvatio da su priroda i društvo zakon. S 'panjevima' sam sudjelovao u nekoliko volonterskih akcija, dva puta smo čistili obale na otoku Mljetu od smeća koje dođe morem, imali smo akcije pošumljavanja, a na Velebitu smo izgradili planinarsko sklonište Ždrilo', objašnjava.

Prije pet godina prehodao je Put sv. Jakova ili Camino de Santiago u Španjolskoj te je u 26 dana prehodao francusku rutu do Santiaga, nekih 800 kilometara.

'Kako sam imao još otprilike sedam dana do aviona, odlučio sam još malo prošetati do Muxije i Finistere i tako sam ukupno prešetao cca 1000 kilometara. Tada sam dobio želju prehodati nešto malo više, nešto malo ekstremnije, a sve što se u tom trenutku nudilo bile su dugohodačke staze izvan Hrvatske. Zahvaljujući dvojici entuzijasta koji su osmislili dvije dugohodačke staze u Hrvatskoj, Nikoli Horvatu, idejnom začetniku CLDT-a (Croatia Long Distance Traila koji povezuje četiri najisturenije točke Hrvatske; najistočnija je Ilok, najsjevernija Sveti Martin na Muri, najzapadnija Savudrija i najjužnija Prevlaka), i Srećku Vukovu, idejnom začetniku VAT-a (Via Adriatica Traila koji počinje na najjužnijoj točki u Istri, na Rtu Kamenjaku, i završava u Prevlaci), dobio sam mogućnost hodati po vlastitoj domovini, što sam i napravio. Kada sam došao do Savudrije, spustio sam se ispod Pule, na Rt Kamenjak, te sam zakačio i drugu stazu VAT-a pa sam do krajnjeg juga hodao kombinaciju dviju staza koje se gotovo 80 posto poklapaju jer koriste već postojeće planinarske staze', objašnjava nam.