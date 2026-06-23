VELIKA AKVIZICIJA

Fortenova prodala Dijamant: Grupa ovime izlazi iz poljoprivredne industrije

M.Č./Hina

23.06.2026 u 13:21

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor
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Formalno je zaključen proces kojim kompanija Dijamant prelazi iz Fortenova grupe u vlasništvo MK Group-a, izvijestila je Fortenova

"Nakon dobivanja svih potrebnih odobrenja nadležnih regulatornih tijela, formalno je zaključen proces kojim kompanija Dijamant prelazi iz vlasništva Fortenova grupe u vlasništvo MK Group", kaže se u priopćenju Fortenove.

Time je, kako se navodi, realizirana velika akvizicija u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru čiji je daljnji razvoj i jačanje u zajedničkom interesu cijele regije.

"Zahvaljujući velikim investicijama Fortenova grupe posljednjih nekoliko godina, Dijamant je danas visoko konkurentna kompanija i jedna od tehnološki najmodernijih u industriji, s udvostučenim kapacitetima i izvrsnim brandovima. Uz velik inovativni i kadrovski potencijal kompanija ima sjajnu podlogu za razvojne aktivnosti koje planira novi vlasnik", kaže se u priopćenju.

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Ugovor o kupoprodaji Dijamanta potpisan je u siječnju. Tom transakcijom Fortenova završava izlazak iz poljoprivredne industrije i industrije jestivih ulja i prerađevina. To je, kako je tada rečeno, dio procesa optimizacije portfelja i izlaska iz djelatnosti koje više nisu naš strateški smjer, a fokus Fortenova grupe usmjeren je na trgovinu, logistiku i komercijalne nekretnine te pića.

Dijamant iz Zrenjanina najveći je proizvođač jestivih ulja u Srbiji i jedan od najznačajnijih regionalnih proizvođača margarina, biljnih masti, majoneza i delikatesnih proizvoda na bazi majoneza. Kompanija posluje u tri segmenta - poljoprivredi, proizvodnji i distribuciji, a u svom portfelju ima više od 80 proizvoda. S više od 720 zaposlenih tržišni je lider u tri od četiri svoje ključne kategorije te izvozi na tržišta 16 zemalja. Ukupni prihod kompanije prelazi 175 milijuna eura.

MK Group jedna je od vodećih regionalnih holding kompanija u jugoistočnoj Europi, s poslovanjem usmjerenim na poljoprivredu, turizam, nekretnine i energetiku. Osnovao ju je srpski poduzetnik Miodrag Kostić. Zapošljava oko 4.000 ljudi i aktivna je u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori. 

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