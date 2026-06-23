Fortenova prodala Dijamant: Grupa ovime izlazi iz poljoprivredne industrije

"Nakon dobivanja svih potrebnih odobrenja nadležnih regulatornih tijela, formalno je zaključen proces kojim kompanija Dijamant prelazi iz vlasništva Fortenova grupe u vlasništvo MK Group", kaže se u priopćenju Fortenove.

Time je, kako se navodi, realizirana velika akvizicija u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru čiji je daljnji razvoj i jačanje u zajedničkom interesu cijele regije.

"Zahvaljujući velikim investicijama Fortenova grupe posljednjih nekoliko godina, Dijamant je danas visoko konkurentna kompanija i jedna od tehnološki najmodernijih u industriji, s udvostučenim kapacitetima i izvrsnim brandovima. Uz velik inovativni i kadrovski potencijal kompanija ima sjajnu podlogu za razvojne aktivnosti koje planira novi vlasnik", kaže se u priopćenju.