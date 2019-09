Fortenova grupa uspješno zaključila novo financiranje, dobavljači očekuju isplatu 8,8 milijuna eura graničnog duga

Fortenova grupa izdala je u petak obveznice u iznosu od 1,157 milijarde eura čime je zaključen proces refinanciranja Ugovora o najstarijem zajmu od 8. lipnja 2017. godine (SPFA zajam), izvijestili su iz kompanije

Novo financiranje strukturirano je kao četverogodišnja obveznica u iznosu do 1,157 milijarde eura s kamatnom stopom od 7,3 posto plus EURIBOR, uz donju granicu od 1 posto, a financiranje predvodi HPS Investment Partners u suradnji s VTB bankom.

Odgovarajući u Koprivnici na pitanja novinara nakon konferencije "Hrvatska kakvu trebamo: porezna reforma iz perspektive gospodarstva - godinu dana poslije" u organizaciji Večernjeg lista, Pucar je ponovio kako su dobavljači u najkritičnijim trenucima podržali sustav Agrokora i sustav Fortenove te kako nikad nisu bili niti će biti destabilizirajući faktor.

"Ono što smo mi tražili u našim pregovorima je da se definiraju rokovi isplate graničnog duga i ono što očekujem, kako je to u poslovnom svijetu običaj, da ako je menadžment Fortenove obećao 8,8 milijuna eura platiti, da to izvrši u najkraćem roku i mislim da će to biti dobra podloga za novi dijalog i uspostavu novih razgovora oko dinamike plaćanja graničnog duga", kazao je Pucar.

Dodao je i kako nije samo granični dug ključan u odnosima Fortenove i dobavljača. "Nas puno više zanima budućnost, kao što nas je zanimala i opstojnost i Agrokora i Fortenove i Konzuma", kazao je te dodao kako će oni sa strane dobavljača uvijek imati dugoročnog partnera te je na njima da pokažu prvi korak u rješenju sporova, odnosno neriješenih pitanja.