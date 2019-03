Evo s čime Hrvatska može konkurirati trećoj ekonomiji svijeta

IT, farmaceutika i obrambeni sektor ključ su jačanja suradnje s Indijom, istaknuto je na Hrvatsko-indijskom poslovnom forumu kojem su nazočili hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i indijski predsjednik Ram Nath Kovind

„Indijsko gospodarsko je u zadnjih nekoliko godina najbrže rastuće na svijetu, s rastom BDP-a od bilijun dolara u zadnjih pet godina. Kao država sve više investiraju u razvoj infrastrukture, od željeznica do telekomunikacija, a njihov IT sektor jedan je od najpropulzivnijih na svijetu. To su već prepoznale neke naše tvrtke pa imamo solidnu suradnju u IT sektoru i farmaceutskoj industriji, ali veliki prostor za poboljšanje suradnje postoji i u tradicionalnim sektorima poput tekstilnog, kožnog te poljoprivrednih proizvoda, prvenstveno kave i duhana. S obzirom na potražnju Indije za energijom i okretanje prema obnovljivim izvorima energija, prilike se otvaraju i u području energetike“, istaknuo je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović otvarajući Hrvatsko-indijski poslovni forum koji je HGK organizirala u suradnji s Veleposlanstvom Indije u RH i indijskim komorama ASSOCHAM, CII i FICCI.

„Bilježimo stalan rast dolaska turista iz Indije, u zadnjih desetak godina njihova brojka je narasla za 20 puta, ali je još uvijek mala s obzirom na stanovništvo Indije. Voljela bi kad bi i gospodarska suradnja naših dviju država bilježila takve stope rasta“, izjavila je Grabar-Kitarović i pozvala indijske tvrtke da istraže naše komparativne investicijske prednosti. Naglasila je kako će se zalagati da se ponovno pokrenu pregovori oko potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i Indije te apostrofirala obrambenu industriju kao sektor u kojem vidi veliki potencijal za rast.

„Hrvatski vojnik je u potpunosti opremljen domaćim opremom, a naše tvrtke iz tog sektora su prepoznate kao vrlo kvalitetne u svijetu“, rekla je Grabar-Kitarović, uz napomenu da su IT, farmaceutika i brodogradnja također industrije s velikim potencijalom za poboljšanje gospodarske suradnje.

Ram Nath Kovind, predsjednik Republike Indije se složio s tvrdnjom da je obrambena industrija sektor s velikim potencijalom.

„Naše potrebe u tom području su velike i zato pozivam hrvatske tvrtke da iskoriste prilike koje se tu nude“, poručio je Kovind, dodavši kako dolazak indijske delegacije svjedoči njihovoj spremnosti da ojačaju gospodarske odnose.

„Indijski turisti pokazuju sve veći interes za vašu zemlju, no robna razmjena nam je još uvijek skromna, iako se udvostručila u zadnjih deset godina. Naročito ako uzmemo u obzir da je Indija najbrže rastuće svjetsko gospodarstvo i trenutno treća ekonomija svijeta. Očekujemo da će nam BDP do 2025. dosegnuti 5 bilijuna dolara, imamo drugu najveću mrežu start upa na svijetu i veliki broj kompanija „jednoroga“. Naše mlade generacije žele modernu infrastrukturu i na tome radimo brzim tempom“, naglasio je Kovind, uz napomenu kako su, uz spomenutu farmaceutiku i IT, građevinarstvo, turizam i filmska industrija također područja s velikim potencijalom.

Voditelj indijske gospodarske delegacije Shailesh Tewary je kazao kako je Forum povijesni događaj jer su se šefovi državi sastali kako bi poboljšali gospodarske odnose između dviju zemalja. „Hrvati su profesionalni poslovni ljudi i imaju širok dijapazon kvalitetnih proizvoda i usluga, a Indija je najbrže rastuća ekonomija svijeta i postala je odredište broj jedan za strana ulaganja. Sve to su preduvjeti da se naši odnosi poboljšaju. Ključne uloge u tome će odigrati gospodarske komore pa će stoga sastanci koje danas održimo će odrediti naše buduće odnose“, zaključio je Tewary.

ACG Lukaps je domaća tvrtka u indijskom vlasništvu koja se bavi proizvodnjom želatinskih kapsula za farmaceutsku industriju. Njihova direktorica prodaje i razvoja poslovanja Snježana Sirovec objašnjava kako je suradnja postojala i prije akvizicije koja se dogodila prije 11 godina, a od tada su napravili ogroman iskorak.

„Njihova ulaganja i dalje traju, a do sada su uložili oko 32 milijuna eura. Proizvodne kapacitete smo povećali sa šest puta, broj zaposlenih se utrostručio, a sva proizvodnja nam ide u izvoz, za Europu i Rusiju“, izjavila je Sirovec.

Ukupna trgovinska razmjena Hrvatske s Indijom prošle je godine iznosila 162 milijuna dolara, od čega tek 13 milijuna otpada na naš izvoz. Ako uzmemo u obzir da je indijski BDP prošle godine dosegao 3 bilijuna dolara, jasno je koliki potencijal za rast postoji.

Dugoročna perspektiva rasta indijskog gospodarstva je pozitivna zbog potencijala domaće potrošnje bazirane na mladoj populaciji koja dobro barata engleskim jezikom i željna je modernih proizvoda i usluga. Izrasli su u glavnog izvoznika IT i softverskih usluga s prihodom od 154 milijarde dolara u 2017. IT sektor je ujedno i najbrže rastući dio njihove ekonomije i najveći privatni poslodavac u Indiji. Zanimljivo je da i da je Indija treće po veličini start up središte u svijetu.

Na B2B razgovorima u sklopu Foruma sudjelovalo je stotinjak hrvatskih i oko 30 indijskih tvrtki što pokazuje da postoji veliki interes za poboljšanje gospodarske suradnje.

U sklopu Foruma potpisani su sporazume o suradnji između HGK i Udruženja trgovinskih i industrijskih komora Indije (ASSOCHAM), Konfederacije indijskih industrija (CII) i Federacije indijskih trgovinskih i industrijskih komora. To će olakšati našim i indijskim kompanijama pronalazak izlazak na nova tržišta i pronalazak kvalitetnih partnera.