Europi prijeti britanski scenarij nakon Brexita: Trumpove carine mogle bi izazvati ekonomsku oluju

Nakon najava novog starog američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju recipročnih carina na europsku robu, instituti za ekonomska istraživanja nisu htjeli trčati pred rudo i davati prvoloptaške prognoze o njihovom potencijalnom utjecaju na europsko gospodarstvo.

Da će uvesti recipročne carine, Trump je potvrdio i sinoć na X-u, kazavši da je to 'u svrhu poštenja'.

Nakon što je u srijedu potpisao uredbu koja je dala nagovijestiti da će recipročne carine vrlo izvjesno biti uvedene u sljedećih nekoliko mjeseci - i to gdje god SAD trenutno naplaćuje niže tarife od svojih trgovačkih partnera - britanski think tank Oxford Economics izračunao je koliku bi štetu one mogle nanijeti Europskoj uniji.