Ekonomisti o programu nove Vlade: Najvažnije je napisano sitnim slovima, vrag je u detaljima

Program nove Vlade predstavio je premijer Plenković u Saboru. Neki od ciljeva su do 2024. stvoriti uvjete za 100 tisuća novih radnih mjesta, povećanje plaća, dodatna porezna rasterećenja… Ključni pojmovi su socijalna sigurnost, perspektivna budućnost, ekonomska suverenost, osnažena državnost i globalna prepoznatljivost.

Sve je logično i ambiciozno, kako i treba biti u suočavanju s krizom koja prijeti, no nekako je zasad uopćeno: lijepo zvuči, ali pitanje je provedbe. Jasno je da se Vlada u projekcijama oslanja na novac iz EU-a, inače bi sve bilo gotovo nemoguća misija, a ključno je pitanje apsorpcijske moći sustava, od središnje države, preko lokalne, do privatnog sektora, piše Novi list.

'S druge strane, previše općenit program Vladu ne obvezuje na postavljanje konkretnih ciljeva koji nisu vezani uz samokorigirajuće djelovanje tržišta i ekonomije, što otvara prostor da u Hrvatskoj i dalje izostane državni intervencionizam potreban za pokretanje investicija i izvoza, u skladu s novim globalnim trendovima i ljudskim i stručnim kapacitetima koje Hrvatska ima, ističe Ivanov.

Ekonomski analitičar Velimir Šonje pak veli da se tu nema što previše komentirati. 'Politički dokumenti su uopćeni, brojke u njima izvlače se iz rukava, još uvijek smo u fazi koja je nalik kampanji u smislu davanja obećanja. Ohrabruju neki elementi programa kao što su najava poreznog rasterećenja, povećana izdvajanja za drugi mirovinski stup, a sve to uz fiskalnu konsolidaciju i uvođenje eura u okviru mandata ove vlade. To je dobar smjer, ali to je makro slika. Vrag je u detaljima, kako sve to ostvariti', zaključuje Šonje.

Mladen Vedriš, ekonomist i profesor, kaže da nisu upitni ciljevi, koji motiviraju, ali i obvezuju, međutim ostaje, veli, 'onaj dio pisan sitnim slovima, a to je metodologija – kako sve to postići, kakva je kvaliteta naših javnih servisa da uistinu iskoriste taj paket koji se nudi, te kolika je apsorpcijska snaga javnog i privatnog sektora'