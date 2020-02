Mladi ekonomist koji će savjetovati Milanovića vidi turizam kao 'apsolutno prokletstvo', a za domaću političku elitu kaže da je 'zastrašujuće netransparentna'

Velibor Mačkić (36), profesor na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, čini se da će biti jedan od savjetnika novog predsjednika Zorana Milanovića, i to za ekonomiju. Službene potvrde za to još nema, ali prema kuloarima to je gotova stvar

Pokušali smo dobiti potvrdu te informacije od Mačkića, međutim on nam je poručio kako za sad ne može ništa komentirati. Inače je na glasu kao znanstvenik koji se ne ustručava nastupa u medijima, tako da se iz njegove šutnje može iščitati to da i on čeka službeno imenovanje u predsjednički savjetnički tim. Svojim dosadašnjim javnim istupima Mačkić je stekao reputaciju originalnog ekonomskog analitičara.

Rođen je u Zagrebu 1984. godine. Za vrijeme studija isticao se svojim radom, tako da ga je stipendiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2005. dobio je i stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, a 2007. Dekanovu nagradu za diplomski rad 'Reforma države blagostanja – reforma mirovinske reforme'. Kao student bio je demonstrator na Katedri za ekonomsku teoriju, na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj te na Katedri za financije. Od 2007. do 2009. bio je vanjski suradnik na Katedri za ekonomsku teoriju te Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Dvije godine radio je u Splitskoj banci kao specijalist projektnog financiranja, a potom se 2009. vratio na Ekonomski fakultet te je radio kao znanstveni novak i poslije kao doktorand na Katedri za ekonomsku teoriju. Doktorirao je na temu 'Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus'.

U nekoliko intervjua za domaće medije Mačkić je izložio svoje ekonomske stavove. 'Ako smo u Ustavu definirali Hrvatsku kao socijalnu državu, onda je kao takvu moramo i braniti. I to ne samo oni koji rade u javnom i državnom sektoru, već i oni kojima je ona osigurala profesionalni i osobni uspjeh. Odrastao sam u takvoj Hrvatskoj, ne sramim se reći da sam i dijete socijalne države', rekao je Mačkić početkom rujna u intervjuu za Novi list. On spada u ekonomiste koji smatraju da turizam za Hrvatsku ne predstavlja spas, nego upravo suprotno. 'Hrvatska bi bez turizma, vjerujem, bila među pobjednicima tranzicije. Ne bismo mogli nastaviti ovim krivim putem, nešto bi se u tom slučaju sigurno dogodilo što bi nas razdrmalo te potaknulo na reforme i promjene.

Turizam je apsolutno prokletstvo resursa. Da nema turizma, morali bismo se drukčije ponašati. Ljudima se jednostavno ne isplati ulagati u znanje. Zašto biste ulagali u znanje i, završili, primjerice, veterinu ili strojarstvo nakon minimalno pet godina studija, zaposlili se i plaćali ogromne iznose poreza na dohodak kad možete ostati u Primorju, Istri ili Dalmaciji i iznajmljivati apartmane te plaćati za njih samo paušal', izjavio je Mačkić. Jedan je od rijetkih hrvatskih ekonomista koji je jasno i glasno stao na stranu sindikalnog referenduma na temu '67 je previše' - snimio je čak i video podrške koji je dostupan na YouTubeu. U intervjuu za net.hr Mačkić je izjavio da se politička ekonomija hrvatskog kapitalizma može svesti na dvije stvari. Prva je kronizam, ortački kapitalizam, a druga – klijentelizam. 'Uz kronizam i klijentelizam nad cijelim sustavom lebdi golem duh netransparentnosti. Naše političke elite su zastrašujuće netransparentne. Naš proračun nije transparentan, donošenje javnih politika je netransparentno, naše reforme su netransparentne', rekao je Mačkić.