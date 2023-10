Tvrtka u kojoj je gorio otpad dio je Pripuzova carstva, provjerili smo kako rade

Skupljanje otpada u Hrvatskoj je, čini se, vrlo opasan biznis. Nakon velikog požara plastike u osječkoj Dravi International gorjelo je i u tvrtki Eko-Flor Plus u Mokricama kod Oroslavja. Srećom, bio je to manji incident. Vatrogasci su brzo pod nadzor stavili vatru koja je u noćnim satima u ponedjeljak izbila u dijelu u kojem se nalazio nerazvrstani otpad. Eko-Flor Plus u sastavu je Cios grupe, čiji je vlasnik Petar Pripuz