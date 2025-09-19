Državni zavod za statistiku slavi 150 godina: Horvatovi na Zrinjevcu otkrivaju kako se mijenjala Hrvatska

U proteklom stoljeću i pol mijenjali su se formati objavljivanja i alati, ali cilj je ostao isti – pružiti pravodobne, pouzdane i kvalitetne podatke koji služe kao temelj za oblikovanje politika i donošenje odluka. DZS je, kako ističu, i danas najrelevantniji izvor statistike u Hrvatskoj.

Povodom obljetnice, na mrežnim stranicama Zavoda otvorena je posebna rubrika 150 godina hrvatske statistike. Tamo se može pronaći vremenska lenta s najvažnijim događajima, kao i niz članaka o istraživanjima i publikacijama koje su oblikovale domaću statističku praksu.

Središnji događaj slavlja je izložba na otvorenome ‘Što rade Horvatovi?’, koja se održava u Zagrebu, u parku Zrinjevac, od 19. do 28. rujna. Kreativnim pristupom kroz priču o obitelji Horvat, Zavod prikazuje službene statističke podatke i način na koji su bilježili promjene u hrvatskom društvu tijekom godina.

Građani su pozvani da ‘prošeću kroz 150 godina hrvatske statistike’, a oni koji ne stignu na Zrinjevac izložbu mogu razgledati i online.

‘Želimo informirati, educirati i upoznati javnost s poviješću rada Zavoda te je uključiti u obilježavanje ove važne obljetnice’, poručuju iz DZS-a.