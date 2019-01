Država kreće u masovnu procjenu nekretnina: Doznat ćemo koliko vrijedi svaki pedalj Lijepe Naše

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja poslalo je krajem 2018. u javnu raspravu uredbu o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina. Tom uredbom vrijednost nekretnina u Hrvatskoj određivala bi se automatski po nizu parametara, poput površine, starosti, lokacije, namjene, položaja u zgradi i cijeni po kojoj se prodaju slične nekretnine

'To je nešto nužno. Ne procjenjuju se vrijednosti nekretnina samo kad to netko naruči. S ovim sustavom možemo doznati koliko vrijede sve nekretnine u Hrvatskoj, to je vrlo korisna stvar koja može biti podloga za porez na nekretnine, ali to u ovom slučaju nije na stvari', kaže nam Ranilović.

'Svaku nekretninu treba popisati kako bismo znali koja joj je vrijednost i čime zapravo raspolažemo, to su napravile i druge države. Paralelno s ovime radi se na eNekretninama, gdje se sve transakcije upisuju kroz Poreznu upravu kako bi se mogla dobiti usporedba vrijednosti. Tako ćemo dobiti vrijednu statistiku.'

Na pitanje hoće li primjenom masovne procjene neki građani biti 'zakinuti', Ranilović kaže kako nije u interesu ijednog društva da učini nekretnine manje vrijednima:

'Sve nekretnine su kolaterali, a u interesu svakog pojedinca i države je da mu kolateral vrijedi kako bi se jeftinije zadužio', zaključuje.