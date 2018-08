Država koja je uništila europsku brodogradnju sada strepi od Kineza

Gotovo kao i u Uljaniku, radnici u korejskom brodograditelju Hyundaiju u ponedjeljak su počeli sa štrajkom, koji je jedna od posljedica izazovne situacije u kojoj se posljednjih godina nalaze korejska brodogradilišta zbog pada narudžbi i jače konkurencije

Sindikati iz južnokorejske korporacije Hyundai Heavy Industries u ponedjeljak su također započeli djelomičnu obustavu rada kako bi prosvjedovali protiv plana restrukturiranja kojim taj najveći svjetski brodograditelj želi prebroditi krizu zbog pada narudžbi. U poslovnoj jedinici koja se bavi proizvodnjom morskih energetskih postrojenja, poput naftnih ili plinskih platformi i druge povezane infrastrukture, predviđeno je otpuštanje oko dvije tisuće radnika, zbog čega je njih 12 tisuća odlučilo od ponedjeljka do srijede djelomično obustaviti rad.

Štrajk i prosvjedi radnika pulskog Uljanika samo su još jedna od posljedica nesređene situacije koja vlada u domaćoj brodogradnji već više od dva desetljeća. Dok su osamdesetih hrvatska brodogradilišta bila u samom vrhu europske i svjetske brodogradnje, jačanje istočnoazijske konkurencije i relativna nebriga za sudbinu domaćih škverova su u međuvremenu bacili domaće divove na koljena i ovih dana radnike na ulice. No vijesti koje dolaze iz Azije ukazuju na to da situacija nije bajna ni u državi koja je bila jedan od glavnih krivaca za pustoš u europskim brodogradilištima.

Kim Sook-hyun , direktor tog dijela proizvodnje u Hyundaiju, u prošlotjednom pismu radnicima napisao je da 'zbog oštre konkurencije' ne uspijevaju osigurati dovoljno narudžbi, zbog čega će morati upotrijebiti 'sve moguće mjere za preživljavanje, uključujući smanjivanje opsega proizvodnje, kao i prijevremene mirovine'. Londonski The Financial Times piše da je Kim krajem prošlog tjedna podnio i ostavku na svoju poziciju zbog neuspješnog vođenja poslovanja.

Korejci su dugo profitirali zahvaljujući činjenici da su od japanskih kompanija bili konkurentniji po cijenama, a od kineskih po kvaliteti proizvodnje. U međuvremenu se situacija na istoku Azije ponešto promijenila – kineska industrija se modernizira brže nego što se to očekivalo, a japanskim škverovima je pomoglo slabljenje jena i istovremeno jačanje korejske valute vona, zbog čega su cjenovno postali nešto konkurentniji. Njemački institut Mercator lani je izdvojio Južnu Koreju kao državu koja je u najvećoj opasnosti od kineske konkurencije.

Osim slabog tržišta, puno veća prijetnja za korejsku industriju dolazi iz susjedne Kine. Prije desetak godina Južna Koreja bila je najveći svjetski brodograditelj i držala je oko trećinu svjetskog tržišta, a s Kinom i Japanom, koji su svaki držali između petine i četvrtine, spomenute tri države su drmale globalnom brodogradnjom, što je ostavilo katastrofalne posljedice za europske škverove, između ostalih i one hrvatske.

Tri glavna faktora koji su utjecali na svjetsku brodogradnju posljednjeg desetljeća bili su pad potražnje uzrokovan krizom 2008. godine, odluka brodarskih kompanija s početka desetljeća o izgradnji velikih kontejnerskih brodova, što je posljedično donijelo pad cijena prijevoza na svjetskom tržištu, a zbog čega su brodari smanjili nove narudžbe, te pad cijene nafte i drugih energenata, zbog čega su izostala i ulaganja u novu infrastrukturu za proizvodnju i transport. Hyundai Heavy, koji je bio posebno okrenut proizvodnji kontejnerskih brodova, nekad je godišnje na navozima imao 60 do 80 brodova i platformi, da bi 2016. imao samo 20 novih narudžbi. Prošle godine došlo je do blagog oporavka, ali to je još daleko od najboljih vremena za korejske škverove.

Korejska brodogradnja je uz autoindustriju i industriju poluvodiča najveći tamošnji izvoznik. Predsjednik države Moon Jae-in je početkom godine izjavio da Koreja 'ne može odustati' od liderske pozicije u svjetskoj brodogradnji te je predstavio plan za podršku industriji koji uključuje izgradnju ledolomaca, patrolnih brodova i morskih vjetroelektrana, no pitanje je kakav će uspjeh imati taj plan.