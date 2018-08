Tri su moguća scenarija za Uljanik: Restrukturiranje, čudotvorni spasitelji i onaj na 's' kojeg se svi užasavaju

Drami u Uljanik grupi ne nazire se kraj. Tisuće radnika u Rijeci i Puli ulaze u treći dan štrajka vršeći time dodatni pritisak na sve aktere kojima vrijeme za odluku o sudbini ovog brodogradilišnog diva nepovratno curi. Pred Uljanikom su tri opcije: Prihvaćanje programa restrukturiranja, pojavljivanje nekoga tko bi pokrio dubioze i nastavio poslovanje te stečaj

Treća opcija je najizglednija s obzirom na to da je za prve dvije poprilično kasno. Ova tri moguća scenarija iznio je i šef Uprave Uljanik grupe Gianni Rossanda.

Iz Vlade, koja se sve više ograđuje od ovog problema, jasno daju do znanja da je riječ o privatnoj tvrtki i da su ispucali sve moguće oblike pomoći.

Nitko to ne želi na glas reći, no šalju se signali da je voda došla do grla i da je stečaj jedina preostala opcija.