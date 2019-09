Direktor 3. maja: Nastavljamo proizvodnju, a imamo i potencijalnog strateškog partnera

Direktor Brodogradilišta 3. maj Edi Kučan izjavio je u četvrtak kako smatra da je 3. maj spašen i nastavlja s proizvodnjom kako bi se završili započeti brodovi, ali i da je riječkom brodogradilištu za ugovoranje novih poslova i dalje nužan kvalitetan i pouzdan strateški partner

"Prema odluci Vlade, očekuje se da će do završetka brodova, do prvog tromjesečja 2021. godine, biti i strateški partner, koji se sada već pojavljuje u nekim stvarima", rekao je Kučan, ne otkrivajući pritom o kome je riječ, jer je o tome prerano govoriti, ali smatra da je riječ o pouzdanom potencijalnom partneru.

Do sljedećeg četvrtka i sjednice Vlade treba pripremiti dokumente za osnaženje noćas potpisanog ugovora za završetak novogradnje za kanadsku Algomu .

Kako će formalno-pravno biti razriješeno pitanje izdvajanja 3. maja iz Uljanik grupe , Kučan za sada ne zna, ali očekuje da će se i to riješiti. Uljanik je vlasnik 88 posto dionica 3. maja, a dioničari riječkog brodogradilišta su i radnici i Grad Rijeka.

Na novinarski upit odgovorio je da kamate na kredit jesu velike, ali da na to nije bilo moguće utjecati , da je riječ i o mjerilima Europske komisije. Kredit će, dodao je, biti plaćen iz primopredajnih rata za novogradnje 723 i 733.

Kredit bi, prema nekim informacijama, mogao biti operabilan već sutra, ali Kučan dodaje kako je realnije očekivati da će kredit, a to znači i isplate zaostalih radničkih plaća i 15 posto tražbina vjerovnika, biti isplaćeni sljedećeg tjedna.

U vezi trećemajske novogradnje 723 (tanker za naftu, naftne derivate i kemikalije), koja se nalazi u Puli, Kučan kaže da za taj brod ima više potencijalnih kupaca.

Priprema se tegljenje toga broda u 3. maj, a u tome će pomoći i Uljanik, rekao je dodavši da bi u 3. maju željeli započeti raditi i na tome brodu, dok se ne riješi sudbina novogradnje 514 (brod za prijevoz automobila), koja je u stečajnoj masi Uljanika.

Kučan je najavio da će će se s poslom započeti odmah, ali postupno, budući da nema svog potrebnog materijala pa je sada dodatni pristisak na službu nabave, tehnički ured. Djelatnici iz tih službi bili su prije nekoliko godina prebačeni u druge Uljanikove tvrtke, koje su sada u stečaju, pa se očekuje i njihov angažman.

Po Kučanovim riječima, i u 3. maju se moraju reorganizirati i mijenjati odnos prema radu, a na upit novinara potvrdio je da je o opstanku donesena politička odluka, ali na osnovi ekonomskih parametara.

Predsjednik Nadzornog odbora Juraj Šoljić naveo je da je Ministarstvo gospodarstva izdalo suglasnost i već je potpisan ugovor s Hrvatskom brodogradnjom - Jadranbrodom, odnosno da su ispunjeni svi Vladini uvjeti za kredit.

Radnici željno iščekuju nastavak proizvodnje, a oni koji su otišli u inozemstvo nadaju se povratku, rekao je.

Iz 3. maja zahvalili su svima, ponajprije predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, djelatnicima nekoliko ministarstava, kooperantima i dobavljačima, riječkoj gradskoj upravi, Primorsko-goranskoj županiji i drugima, koji su omogućili i pomogli da se 3. maj spasi, a radnici izdrže jednogodišnju agoniju.

Šoljić je kazao da su dokazali da je 3. maj ekonomski održiv te da žele partnera koji će graditi cjelovite brodove, od projekta do primopredaje.

Na upit o aferi Uljanik u kojoj su osumnjičeni bivši čelnici pulskog brodogradilišta, Šoljić je rekao da su u 3. maju saznali da je to brodogradilište oštećeno za još neke iznose u odnosu na one koje su se do sada spominjale.

Inače, 3. maj je putem Zagrebačke burze danas objavio da će Kučan i nadalje biti na čelu tog brodogradilišta - Nadzorni ga je odbor imenova direktorom na mandat od pet godina, počevši od 31. kolovoza.