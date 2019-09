Šoljić: Potpisani sporazumi za 95 posto tražbina 3. maja

Potpisani su sporazumi za oko 95 posto tražbina 3. maja, a radnici željno iščekuju nastavak proizvodnje, koju neće biti lako ponovno pokrenuti te se nadaju što skoroj isplati plaća i završetku jednogodišnje agonije, izjavili su u ponedjeljak predstavnici Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja.

Na upit o prijedlogu iz pulskog brodogradilišta da Uljanik 3. maju dade jednu započetu novogradnju, a 3. maj Uljaniku drugu, Čupković je rekao da to nema smisla. Jedan brod je u većoj fazi gotovosti od drugoga te bi to bilo nelogično, u tom bi slučaju 3. maj previše dao, kazao je Knežević, dodajući i kako iz Uljanika ne spominju pozajmicu 3. maja u iznosu od 527 milijuna kuna, a koju Uljanik nije vratio.

Šoljić dodaje da je gradnja 723 obuhvaćena odlukom Vlade, da će ona biti jamstvo za kredit od 150 milijuna kuna te ne može biti predmet nikakve kompenzacije. Gradnja 514 je u stečajnoj masi Uljanika d.d. u stečaju, država je većinski vjerovnik u stečaju Uljanika, a uz to postoje i tražbine 3. maja na ime gradnji 529, 515, 527, 528, itd., naglasio je.

Vlada je u kolovozu, na prvoj sjednici nakon ljetne stanke, dala uvjetno državno jamstvo za kreditno zaduženje 3. maju kod HBOR-a ili kod jedne ili više poslovnih banaka, do 150 milijuna kuna, kako bi se stvorili preduvjeti za pokretanje proizvodnje i završetak započetih novogradnji i umanjenja postojećih gubitaka za državni proračun. Ministarstvo financija izdat će to državno jamstvo samo u slučaju da se kumulativno ispune uvjeti za to, a najkasnije do 5. rujna 2019.

Među uvjetima su da 3. maj regulira odnose s vjerovnicima tako da za bitan dio postojećih tražbina postigne sporazum s pojedinim vjerovnicima o odgodi dospijeća tražbina do 1. rujna 2021., da s HBOR-om ili drugom poslovnom bankom postigne sporazum oko kreditnog zaduženja po tržišnim uvjetima te da s društvom Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod, uz ishođenu suglasnost Ministarstva gospodarstva na sadržaj ugovora, sklopi odgovarajući ugovor o pružanju usluga nadzora dovršetka započetih novogradnji te isplate sredstava.