Pad BDP-a od 9,4 posto koje za ovu godinu očekuje Vlada u okvirima je prognoza MMF i drugih međunarodnih institucija pa su se vjerojatno orijentirali prema tome, navode ekonomisti. Složni su da je pad od 9,4 posto optimističan scenarij, ali da će to itekako osjetiti na standardu građana, koji mogu očekivati manji raspoloživi dohodak za trošiti.

'Možemo očekivati da će negdje oko 100.000 radnih mjesta biti izgubljeno' Potpuno pogrešno bilo da Vlada taj gubitak nadoknadi povećanim zapošljavanjem u državnom sektoru, kao što je to bilo 2009. kada je izgubljeno 150.000 radnih mjesta. U Banskim dvorima iduće godine očekuju rast gospodarstva od 6,1 posto, a Novotny smatra kako je to moguće realizirati, ali sve naravno ovisi o epidemiološkoj situaciju.

'Rekao bih da je optimističan scenarij, a pesimističan bi se kretao negdje oko 15 posto. To će u velikoj mjeri ovisiti o kretanjima u turizmu budući da on čini oko 20 posto BDP-a', kazao je za 24 sata ekonomski analitičar Damir Novotny i poručio:

Novotny kaže i kako bi ga veselio još snažniji pad BDP-a i onda brzi oporavak:

'Bojim se scenarija 2008. i 2009. kad smo nakon pada BDP-a imali dugogodišnju stagnaciju što nikako nije dobro. Puno bolji scenarij bi bio kad bi ekonomske aktivnosti naglo pale i onda se vratile nazad. Važna razlika između krize 2008. i 2009. jest što je ovoga puta Vlada razumjela i naučila neke lekcije pa će vrlo vjerojatno nastaviti djelovati proturecesijski, a ne kao vlada 2009, godine koja je svojim mjerama podizanja poreza i uvođenja dodatnih poreznih opterećenja zapravo djelovala u korist recesije. Izgledi su nam da dođe do naglog ekonomskog pada ove godine, jer je došlo do potpunog zatvaranja gospodarstva, ali isto tako bi se moglo dogoditi da se sljedeće godine ekonomija oporavi. To bi bio scenarij koji bi ja zagovarao'.

Ekonomist Željko Lovrinčević s Ekonomskog instituta kaže da je Vlada napravila umjereno sretni, optimistični scenarij s padom BDP-a od 9,4 posto, ali da će seto itekako osjetiti na standardu građana koji mogu očekivati manji raspoloživi dohodak za trošiti.

Lovrinčević kaže da je Vlada očito uzela u obzir i izbore tijekom ljeta, pa nikakvih drastičnih rezova, ali niti ikakvih reformi neće biti.