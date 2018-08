Butković: Nisam vršio pritisak na sud oko CA, niti to smijem

Nakon što je štrajk u Croatia Airlinesu proglašen nezakonitim, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković najavljuje da se traže konzultanti kako bi se pronašao strateški partner za aviokompaniju

"Ja nisam utjecao na sud, nisam pisao sudu, nisam imao komunikaciju sa sudom, niti to smijem raditi. Ja sam napisao pismo Upravi Croatia Airlinesa i radnicima da bi štrajk bio nešto što bi imalo nesagledive posljedice za tvrtku...

Ministar Butković je od početka bio protiv štrajka, poslao je i pismo u kojem mu se protivi. Kako je zbog toga optužen za vršenje pritiska na pravosuđe, Butković je to oštro demantirao.

Radnici su najavili žalbu Vrhovnom sudu. "Nismo zadovoljni odlukom, žalit ćemo se na odluku Vrhovnom sudu i nadamo se da će on donijeti drugačiju odluku. Razočarani smo načinom na koji način je ova odluka donesena, rečeno je da mi nismo pregovarali u dobroj mjeri. Ne znam kako je to moguće, po kojim je parametrima to odlučeno. Samo na račun naše dobre vjere i nade smo taj štrajk toliko dugo odgođali", kazao je predsjednik ORCA-e Antonio Čorak.

ORCA sada ima osam dana da uloži žalbu, a Vrhovni sud zatim u roku od pet dana mora donijeti odluku.