Tko je republikanac koji će upravljati američkom središnjom bankom

Jerome Powell, kojeg je predsjednik Donald Trump izabrao za predsjednika američke središnje banke (FED), u utorak je potvrđen na tu dužnost glasovanjem u Senatu. Za njega je glasovalo 85 senatora, a 12 ih je bilo protiv. Powell je, kao guverner, zadnjih pet godina bio u upravnom odboru središnje banke

Očekuje se kako će njegov mandat, barem kratkoročno, biti kontinuitet dosadašnje politike Janet Yellen te postupnog zaoštravanja monetarne politike i dizanja ključne kamatne stope. Međutim, kako piše The Financial Times, već postoje signali iz Feda da se krene u smjeru labavije regulative za Wall Street.

Powell je od 1980. do 1990. radio za odvjetničke kuće, da bi se zaposlio u investicijskoj banci Dillon, Read & Co, gdje se fokusirao na spajanja i preuzimanja te financiranje. U toj je banci dogurao do potpredsjednika.

Od 1993. zaposlenik je američkog ministarstva financija, koje je tada vodio Nicholas Brady, inače bivši šef banke Dillon, Read & Co. Nakon dvije godine u ministarstvu vratio se u banku Dillon, u kojoj je proveo još dvije godine, nakon čega je 12 godina bio na partnerskoj poziciji u financijskoj grupi The Carlyle.

Osamostalio se 2005., kada je osnovao fond Severn Capital Partners, koji je bio fokusiran na specijalne vrste financija i ulaganja u industrijskom sektoru. Istovremeno, postao je vodeći partner u fondu Global Environment, koji je ulagao u obnovljive izvore energije.