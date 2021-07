Bruxelles odobrio hrvatski plan oporavka uz snažnu poruku poduzetnicima, pogledajte što je sve na stolu

Europska komisija u četvrtak je dala zeleno svjetlo za hrvatski nacionalni plan za oporavak i otpornost (NPOO) vrijedan 6,3 milijarde eura koji bi mogao povećati BDP za 2,9 posto i stvoriti 21 tisuću novih radnih mjesta do 2026. godine

Gledajući dugoročno, u dvadestogodišnjem razdoblju, plan za oporavak i otpornost mogao bi imati pozitivan učinak na rast BDP-a od 1,1 posto i to ne računajući učinak strukturnih reformi koje bi mogle povećati hrvatski BDP za 15 posto u 20 godina, rekao je novinarima visoki europski dužnosnik.

Prema izračunima Komisije hrvatski plan oporavka mogao bi pridonijeti rastu BDP-a ove godine 1,5 posto, sljedeće četiri godine oko 2,5 posto, a 2026. za 2,9 posto. To znači dodatnu 21 tisuću novih radnih mjesta do 2026. godine.

Komisija je uputila hrvatski NPOO na usvajanje Vijeću, koje bi to trebalo učiniti u roku od četiri tjedna. S obzirom na to da je u kolovozu ljetna stanka, postoji mogućnost da hrvatski plan bude odobren do kraja ovoga mjeseca.

Nakon što Vijeće usvoji plan, Hrvatska, poput drugih članica, treba s Komisijom potpisati ugovor o financiranju što se može dovršiti u nekoliko dana. Po potpisivanju ugovora Komisija će isplatiti predujam od 13 posto ukupne alokacije, što je u hrvatskom slučaju 819 milijuna eura.

Deset obročnih isplata

Nakon predujma slijedi ukupno 10 obročnih isplata, po dvije godišnje, nakon što Komisija ocijeni da su uspješno ispunjene ključne etape i ciljevi projekata. Najviše sredstava bit će isplaćeno u prve tri godine, oko 700 milijuna godišnje, s tim da prvoj od te tri godine, 2021. treba pridodati i predujam.

Svi nacionalni planovi moraju predvidjeti najmanje 37 posto dodijeljenih sredstava za klimatske ciljeve i najmanje 20 posto za digitalnu transformaciju. Također, nijedna mjera ne smije nanijeti značajniju štetu okolišu.