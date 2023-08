'Bojimo se da struja ne bude dva puta skuplja. To nekim tvrtkama znači ključ u bravu'

“Troškovi poduzeća rastu. Zbog ulaska u EU imamo povoljnije kamatne stope nego što su one povijesno bile, ali imamo negativan trend. Same banke će imati problem s puno većim rezervacijama, jer dio poduzeća neće izdržati tako visoke kamate ”, kazao je za N1 .

“”Hrvatski financijski sustav je još uvijek prilično likvidan, ali ako temeljna kamatna stopa iznosi 4 do 5%, za manja poduzeća će ići prema 10. To je dugoročno neodrživo”, dodao je Furjan.

Nada se da će inflacija početi jače padati.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je utorak prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju realno porastao 2,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rast BDP-a u drugom tromjesečju zahvaljuje se rastu većine sastavnica BDP-a, posebice potrošnje i investicija.

“”Rastemo, ali manje od prethodne dvije godine. Mi vidimo rast društvenog proizvoda koji je posljedica veće potrošnje stanovništva, a to je posljedica veće aktivnosti poslodavaca. Zaposlili smo više ljudi u srpnju i to je posljedica veće potrošnje. I plaća je rasla više nego inflacija. Imamo veći raspoloživi dohodak i to je dobro za rast društvenog proizvoda, ali i rizik za poduzeća koja imaju veća izdvajanja za zaposlene, veće kamatne stope, veće ulazne inpute na materijalima i naravno da je to potencijalan ulazak u krizu. Nadamo se da će Hrvatska to izbjeći”, kaže Furjan.