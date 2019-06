Blitz-CineStar dobio nagradu za najboljeg kinoprikazivača u Europi

Nagradu 'International Exhibitor of the Year' preuzeo je Hrvoje Krstulović na kongresu CineEurope u Barceloni

Međunarodna kinematografska udruga (UNIC) proglasila je Blitz-CineStar najboljim kinoprikazivačem u Europi u 2019. godini. Nagrada 'International Exhibitor of the Year' uručena je Blitz-CineStaru na kongresu CineEurope u Barceloni uz obrazloženje da je riječ o kompaniji koja podiže ljestvicu u industriji i ostvaruje kontinuiran rast. Posebno su istaknuli kako Blitz-CineStar svojoj publici pruža najbolji mogući kino doživljaj, stavljajući u prvi plan stalnu inovaciju, zbog čega je Blitz-CineStar i postao jedan od vodećih te najbrže rastućih kino lanaca u regiji i Europi.

Blitz-CineStar nastao je zajedničkim ulaganjem tvrtke Kieft & Kieft¸ njemačkog kinoprikazivača, te tvrtke Blitz film i video distribucija, vodećeg distributera filmova u Hrvatskoj i susjednim državama. Od svog osnutka 2003. godine pa sve do danas Blitz-CineStar kontinuirano provodi investicijski ciklus, zbog čega se uspješno pozicionirao kao najveći i najuspješniji kinoprikazivač u regiji. CineStar Grupa u Hrvatskoj i regiji broji ukupno 23 multipleksa, uključujući i onaj u Beogradu koji se uskoro otvara, a raspolaže s 145 digitalnih dvorana i više od 23.000 sjedala. Sve to prati i povećanje broja posjetitelja, koji je porastao na gotovo pet milijuna godišnje.

Sve je započelo prije šesnaest godina, s gradnjom prvog multipleksa CineStar Zagreb s 13 dvorana i 2.940 sjedala, a koji je i danas najveći multipleks u regiji i kojeg je Film Journal International uvrstio u '15 veličanstvenih' u svom izdanju povodom 15. Cinema Expo. Daljnjim širenjem u zemlji i regiji te stalnim unapređivanjem usluga i tehnologija Blitz-CineStar je postao jedan od neprepoznatljivijih brendova. Dobitnik je sedam Superbrands nagrada, uključujući i Superbrands Exclusive, kao i nagrada Best Buy Awards te Best Buy Award Millennials 2018. Prošle godine dobio je i nagradu za najbolje novoizgrađeno kino u Europi, a koju je osvojilo najveće dalmatinsko kino – CineStar 4DX Mall of Split.

O CineEurope

CineEurope 2019. održan je između 17. i 20. lipnja u Centru Convencions Internacional Barcelona (CCIB) u Barceloni. CineEurope je najdugovječniji i najuspješniji europski kongres i trgovački sajam za glavne, regionalne i nezavisne filmske profesionalce. Na CineEuropeu se prikazuju ekskluzivne projekcije i prezentacije proizvoda o nadolazećim filmovima i trendovima u filmskoj i kinematografskoj industriji, organiziraju se seminari i CineEurope trgovački sajam. CineEurope je službeni kongres UNIC-a (International Union of Cinemas).