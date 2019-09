Bivši Todorićev poslovni partner iz Srbije u velikoj ofenzivi: Želi hotel Esplanade, ali i neke od bivših Agrokorovih tvrtki

Srbijanski Delta holding, u vlasništvu Miroslava Miškovića, planira investirati oko 600 milijuna eura, a otprije su iskazali interes za ulaganje na području Hrvatske. Zainteresirani su za hotel Esplanade u Zagrebu, ali zanima ih i agrar, posebice pojedini dijelovi bivšeg Agrokora. Rezultate poslovanja cijele grupacije predstavili su novinarima iz zemalja regije nedaleko od Zaječara u istočnoj Srbiji

'Činjenica je da smo pokazali interes za hotel Esplanade u Zagrebu. No mora postojati volja s obje strane da bi došlo do transakcije. Ako to ne bude Esplanade, bit će neki drugi', odgovorila nam je Zorana Burlić, generalna direktorica Delta Real Estatea, te dodala kako su kompanija 'otvorenih očiju, koja ne poznaje granice', ali da ne može sa sigurnošću reći hoće li to za početak biti ulaganje u hotelijerski ili agrarni biznis.

Na novinarski upit jesu li zainteresirani za koju od kompanija bivšeg Agrokora, samo je dodala da je situacija komplicirana.

'Agrokoru predstoji restrukturiranje i moraju se raščistiti odnosi jer moramo znati koliko ulažemo, što dobivamo zauzvrat te koliko tu kompaniju možemo podići na novu razinu kako bismo pokrenuli profitabilan biznis. A to ne možemo dok situacija ne bude čista', dodala je Burlić.