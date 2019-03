Australski bogataš bijesan jer mu nije završen polarni kruzer: Sve ću tužiti u Uljaniku, i upravu i sindikate!

U sjeni svih događanja oko Uljanika ostao je prekjučerašnji dolazak australskog bogataša i brodovlasnika Glena Moroneya u Pulu. On bi, naime, htio završiti svoj luksuzni polarni kruzer Scenic Eclipse koji je od porinuća u njegovom vlasništvu te ga u pulskom škveru dovršavaju njegovi kooperanti

Brodovlasnik je „prijetio“ i samim čelnicima sindikata koje bi mogao izravno optužiti za štetu koja bi mu mogla biti nanesena, kao i na sindikalne organizacije. Đino Šverko iz Sindikata metalaca kazao je da sindikalne organizacije ne bi mogle podnijeti taj financijski teret, a i da su bez svega toga svi dovoljno pod stresom.

'U dopisu nam je poručio da on ima pravo na rad te da trpi štetu na dnevnoj bazi. Kazao je i da ima ugovor u kojem stoji da on može raditi i da nije kriv za novonastalu situaciju te da na nažalost ne može dati plaću. Kazao je da je to njegov brod i da se igrom slučaja zatekao u ovoj situaciji i na ovom mjestu', rekao je Šverko koji je za to da se prekine štrajk kako se ne bi izgubio i zadnji brodovlasnik koji bi htio i u budućnosti graditi u Puli ako uopće čitava priča bude opstala.

'Mi možemo nastaviti štrajk i pustiti kooperante unutra, ali bojim se da bismo onda izazvali ratno stanje u škveru jer bi se naši radnici sigurno skupljali ispred ograde gdje se ulazi na područje gdje se radi kruzer. Takve slike smo već gledali i mislim da to nije dobro za nikoga', poručio je Šverko.