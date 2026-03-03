Andrijana Mladina je prva domaća direktorica resorta Le Méridien Lav

Dalmatinka je na čelu domaćeg luksuznog resorta unutar grupacije Mariott International od 1. ožujka
S 1. ožujkom Andrijana Mladina preuzela je poziciju direktorice luksuznog resorta Le Méridien Lav u Podstrani pokraj Splita. Ovo imenovanje predstavlja dodatni iskorak u njezinoj profesionalnoj karijeri nakon uspješnog obnašanja funkcije direktorice prodaje i marketinga resorta.
Tijekom svoje karijere Mladina je izgradila snažnu ekspertizu u upravljanju hotelijerstvom, strateškom pozicioniranju, razvoju prodaje i promociji destinacije, pritom značajno doprinoseći jačanju tržišne pozicije resorta i unapređenju iskustva gostiju. Njezino razumijevanje luksuznog hotelijerstva, uz snažne liderske kompetencije i fokus na rezultate, imalo je važnu ulogu u pozicioniranju resorta Le Méridien Lav kao jedne od vodećih resort destinacija na Jadranu.
Mladina ovime ujedno postaje i prva domaća menadžerica na čelu splitskog visokokategornika od njegove poslijeratne obnove i ponovnog otvorenja 2006. godine, kada je dotadašnji Hotel Lav započeo novo poglavlje pod globalnim brendom Le Méridien.
‘Velika mi je čast preuzeti ulogu direktorice i nastaviti razvojni put resorta koji zajedno gradimo već niz godina’, izjavila je Andrijana Mladina.
'Liderica koju kolege iznimno cijene'
‘Le Méridien Lav nije samo smještaj - on predstavlja cjelovito resort iskustvo koje stvaraju raznoliki sadržaji, snažna povezanost s destinacijom kreirajući autentični doživljaji za naše goste. Radujem se daljnjem razvoju resorta u skladu s očekivanjima suvremenog putnika i turista, uz nastavak njegovanja dobrih, partnerskih odnosa s lokalnom zajednicom budući Lav čini važan dio identiteta Podstrane i Splita. Posebno me raduje nastavak suradnje s timom s kojim sam kroz dosadašnje pozicije blisko surađivala', istaknula je.
'S velikim zadovoljstvom pozdravljam imenovanje Andrijane Mladine na poziciju direktorice resorta Le Méridien Lav’, izjavio je Mike Saran, predsjednik Uprave ODIEN Grupe i vlasnik splitskog resorta. ‘Vjerujem da će njezino bogato profesionalno iskustvo, poznavanje poslovanja te predan rad koji je već uložila u razvoj našeg resorta dodatno unaprijediti kvalitetu usluge i ukupnu ponudu, što će gosti zasigurno prepoznati. Andrijana je liderica koju kolege iznimno cijene, a uvjeren sam kako je njezino imenovanje najbolji korak za daljnji razvoj resorta i snažno jamstvo njegove buduće uspješnosti.’
Le Méridien Lav jedan je od najvećih i najpoznatijih luksuznih resorta na Jadranskoj obali, smješten u srcu mjesta Podstrana nadomak Splita. Resort nudi vrhunski smještaj, marinu, kongresne kapacitete, wellness i spa sadržaje, raznoliku gastronomsku ponudu te širok spektar rekreativnih i lifestyle iskustava, čime se pozicionira kao važna destinacija za odmorišne i poslovne goste na hrvatskoj obali. Nekadašnji Hotel Lav ove godine obilježava 55 godina od izgradnje i otvorenja te od samih početaka predstavlja simbol razvoja turizma splitske rivijere, danas uspješno spajajući bogato nasljeđe s konceptom suvremenog luksuznog resorta.