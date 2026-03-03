Andrijana Mladina je prva domaća direktorica resorta Le Méridien Lav

S 1. ožujkom Andrijana Mladina preuzela je poziciju direktorice luksuznog resorta Le Méridien Lav u Podstrani pokraj Splita. Ovo imenovanje predstavlja dodatni iskorak u njezinoj profesionalnoj karijeri nakon uspješnog obnašanja funkcije direktorice prodaje i marketinga resorta.

Tijekom svoje karijere Mladina je izgradila snažnu ekspertizu u upravljanju hotelijerstvom, strateškom pozicioniranju, razvoju prodaje i promociji destinacije, pritom značajno doprinoseći jačanju tržišne pozicije resorta i unapređenju iskustva gostiju. Njezino razumijevanje luksuznog hotelijerstva, uz snažne liderske kompetencije i fokus na rezultate, imalo je važnu ulogu u pozicioniranju resorta Le Méridien Lav kao jedne od vodećih resort destinacija na Jadranu.

Mladina ovime ujedno postaje i prva domaća menadžerica na čelu splitskog visokokategornika od njegove poslijeratne obnove i ponovnog otvorenja 2006. godine, kada je dotadašnji Hotel Lav započeo novo poglavlje pod globalnim brendom Le Méridien.

‘Velika mi je čast preuzeti ulogu direktorice i nastaviti razvojni put resorta koji zajedno gradimo već niz godina’, izjavila je Andrijana Mladina.