Amerika se od najrigoroznijeg svjetskog financijskog policajca pretvorila u jedno od vodećih poreznih utočišta

Politički i ekonomski utjecaj koji SAD ima u svijetu dosad je značio da Amerika od drugih država može zahtijevati mnogo, a zauzvrat pružati malo ili ništa, a tako je bilo i prilikom otkrivanja utajivača poreza, no zahvaljujući Finskoj situacija bi se mogla stubokom promijeniti

Sumnjalo se, naravno, u sakrivanje imovine i utaju poreza, a poznata švicarska bankarska tajna našla se pod snažnim pritiskom. Položaj Sjedinjenih Američkih Država u financijskom i ekonomskom svijetu daje im nesrazmjeran utjecaj na tržištu. SAD ima mogućnost zabraniti poslovanje bankama na njihovom teritoriju, financijske transakcije s američkim bankama i bitno im otežati, ako ne i onemogućiti, međunarodno poslovanje u kojem je američki dolar daleko najkorištenija valuta. Za švicarsku financijsku industriju, jednu od najpoznatijih u svijetu, to je predstavljalo veliki rizik. S druge strane, značenje te industrije u Švicarskoj i svijetu uvelike leži upravo na institutu snažne bankovne tajne.

Slučaj UBS-a tada je riješen nagodbom u kojoj je banka platila 780 milijuna dolara kazne i otkrila američkim poreznicima imena oko 4,5 tisuća američkih klijenata. Od tada švicarske su banke ažurirale svoje uvjete poslovanja ne bi li uvjerile klijente kako se njihov novac i dalje čuva daleko od neželjenih pogleda. Na drugoj strani, SAD je u želji da otkrije što više svojih građana koji skrivaju novac po računima inozemnih banaka 2010. donio zakon kojim se stranim bankama stavlja obaveza da otkriju podatke o američkim građanima koji kod njih imaju otvorene račune.

Globalna borba s poreznim oazama i utajom poreza nije stala samo na tome. Četiri godine kasnije Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) razvila je standard (CRS, Common Reporting Standard) automatske razmjene podataka o vlasnicima bankovnih računa. Sporazumu koji ga pokriva dosad se pridružilo više od stotinu zemalja, no ne i SAD. Po pitanju tajnosti klijenata u bankama, što je jedan od vrlo važnih faktora koji određuju ima li neka država potencijala postati porezna oaza ili ne, SAD je zapravo vrlo sličan Švicarskoj.