Bivši šef USKOK-a: Bilo je i većih utaja poreza pa su presude bile puno blaže od ove

O nepravomoćnoj presudi Zdravku Mamiću i suoptuženicima te mogućnostima njegovog izručenja Hrvatskoj u Otvorenom su raspravljali bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt, bivši šef USKOK-a Željko Žganjer, bivši dopredsjednik HNS-a Ivan Brleković, ministar pravde BiH Josip Grubeša i novinarka Suzana Lepan Štefančić

Upitana kako komentira odlazak Zdravka Mamića u BiH dan prije presude, Vesna Šakre Ožbolt rekla je da ju to ne iznenađuje. 'Ovakve stvari smo već vidjeli u Hrvatskoj, zakon to omogućava. U nekim drugim državama EU osumnjičenik za ozbiljno kazneno djelo dobije narukvicu ili mu se oduzme putovnica. Hrvatski zakon u ovoj fazi postupka to ne predviđa', pojasnila je Škare Ožbolt.

Komentirajući izjavu Mamićevog odvjetnika Veljka Miljevića da je presuda nezakonita, Žganjer je iznio stav zbog činjenice da je državni odvjetnik naložio provjeru SMS-ova nije trebalo trebalo preotvoriti raspravu.

'Ja sam pratio ovaj postupak i mogu reći da je na neki način bila i očekivana osuđujuća presuda. Hrvatski nogometni savez ovime sigurno zapada u jednu tešku situaciju, ostaje obezglavljen jer je neosporno da je Mamić bio gospodar HNS-a te da se najvažniji potezi bez njega nisu mogli povlačiti', rekao je Ivan Brleković.

Prema njegovom mišljenju, u HNS- je već počela borba za vlast. Što se tiče nastavka procesa izrazio je sumnju u to da će se presuda održati. 'Ovo je tek prvostupanjska presuda i očito je iz onoga što govori Miljević oni imaju puno argumenata za dobru žalbu, vidjet ćemo kako će to proći na Vrhovnom sudu', rekao je Brleković.

Komentirajući optužnice za lažno svjedočenje protiv Modrića i Lovrena, Brleković je naglasio da će se to sigurno odraziti ne njihovu igru na svjetskom prvenstvu. 'Sigurno je da će nositi taj teret i hipoteku. Ogroman je teret i odgovornost na izborniku Daliću da situaciju pokuša stabilizirati', zaključio je Brleković.

'Uhidbeni nalog ide putem Interpola i mi nemamo nikakve informacije. Eventualno, ako dođe do uhićenja doći će i do informacija u ministarstva pravde. Za nas je ovo sve još u fazi medija i ne možemo to do kraja komentirati', istaknuo je Josip Grubeša. Potvrdio je da u slučaju da dođe do pravomoćne presude Zdravko Mamić može služiti kaznu u BiH jer međusobni sporazumi to dopuštaju.