Što je zajedničko Shakiri, Cristianu Ronaldu, Googleu i Donaldu Trumpu? Utaja poreza!

U svijetu se godišnje gubi 600 milijardi dolara poreznog novca, malo zbog izbjegavanja poreznih obveza zahvaljujući vrludanju u zakonu, malo zbog krađe kršenjem zakona. Najlakše i najslađe je otimati novac poreznih obveznika, što su prošlog tjedna dokazivali združeni novinari europskih redakcija projektom 'Velika krađa Europe'

Istoga tjedna britanski je The Sunday Times objavio golemu priču o 'Velikoj krađi Europe', projektu Biroa za istraživačko novinarstvo, koji je s ovim dnevnikom, njemačkom neprofitnom organizacijom Correctiv i 35 europskih redakcija mjesecima skupljao tisuće dokumenata koji bi procurili iz britanskog poreznog ureda i europskih tužilaštava o krađama golemih svota poreznog novca diljem Starog kontinenta.

Među prvim prozvanim kapitalcima The Sunday Times piše o Imranu Yakubu Ahmedu iz Prestona u Lancashireu, umočenom u 'poreznu obmanu stoljeća'. Istražitelji sumnjaju u to da je Ahmed mozak dobro organizirane grupe koja je izvukla milijune funti poreznih obveznika, dok MI5 istražuje je li dio toga završio u rukama terorista. Momcima je za prevare zgodno poslužio projekt zaštite okoliša, prema kojemu država oslobađa PDV-a tvrtke koje značajno smanjuju emisiju ugljičnog dioksida, za što dobivaju tzv. ugljične certifikate. Ahmedova družina osnivala je lažne tvrtke - na čelo kojih bi imenovala ucijenjene pojedince – i dolazila do certifikata, na temelju kojih su im banke isplaćivale povrat poreza. Na taj im je trik samo Deutsche Bank iskeširala 145 milijuna eura, pa mnogi optužuju banke zbog nedovoljne provjere klijenata.

Unatoč tomu što ga britanske vlasti prate od 1998., usprkos tomu što je 2017. u Italiji osuđen zbog porezne prevare, Ahmed slobodno živi u najelitnijem dijelu Dubaija, vlasnik je dva kata u najvišoj zgradi na svijetu, Burj Khalifi, a u Britaniji se bavi mešetarenjem nekretninama. U Dubaiju također živi Mohsin Salya, koji je zbog sličnih kaznenih djela u Njemačkoj 2016. osuđen na tri godine zatvora.