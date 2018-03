Alexandre de Rothschild preskočio posljednju prepreku i dolazi na čelo Rothschild & Co.

Poznata obitelj je svojim enormnim bogatstvom nekad financirala ratove, države i vladare, a zahvaljujući snalažljivosti, uspješnosti i prilagodbi svakom razdoblju i svim promjenama bankari Rothschild uskoro predaju upravljanje poslovima i sedmoj obiteljskoj generaciji

Početak ljeta trebao bi donijeti promjenu na čelu investicijske banke Rothschild & Co., objavili su ovih dana financijski mediji, čime će se slijed u poznatoj bogataškoj dinastiji produljiti i na sedmu generaciju bankara aristokracije i uglednih. Na čelo kompanije trebao bi doći 37-godišnji Alexandre de Rothschild te će na toj poziciji smijeniti svojeg oca Davida de Rothschilda.

Rothschild & Co. danas je jedan od najpoznatijih poslovnih ogranaka slavne obitelji. Riječ je o investicijskoj banci čije su dionice izlistane na burzi u Parizu, ali obitelj Rothschild i dalje kroz zamršenu vlasničku strukturu zaklada, fondova i obiteljskih odnosa drži kontrolnu većinu. Glavni izvor prihoda banke su financijsko-pravni poslovi pa je Rothschild & Co. jedan od vodećih svjetskih savjetnika prilikom transakcija spajanja i pripajanja kompanija. Uz to, u skladu s obiteljskom tradicijom, banka upravlja imovinom vrijednom nekoliko desetaka milijardi eura, a tu su i drugi srodni poslovi.