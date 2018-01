Ovaj Talijan težak je 22 milijarde dolara; ako nemate njegovu robu, sigurno je priželjkujete

Ulogu koju talijanska Luxottica ima na tržištu naočala mnogi smatraju ključnim razlogom visokih cijena jer kompanija stoji iza proizvodnje desetaka brendova, a očekivano spajanje s francuskim Essilorom, najvećim svjetskim proizvođačem leća, upućuje na skoru još veću dominaciju

Možda je najbolje da prvo, čisto kao ilustraciju, nabrojimo sve modne brendove naočala koje proizvodi Luxottica: Alain Mikli, Armani Exchange, Arnette, Brooks Brothers, Burberry, Bvlgari, Chanel, Coach, DKNY, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Giorgio Armani, Michael Kors, Miu Miu, Oakley, Oliver Peoples, Paul Smith, Persol, Polo Ralph Lauren, Prada, Ralph Lauren, Ray-Ban, Starck Eyes, Tiffany & Co., Tory Burch, Valentino, Vogue Eyewear, Versace. I to nije sve.

Luxottica iskorištava situaciju koja dijelom podsjeća na tržište lijekova, na kojem su potrošači spremni kupovati proizvode gotovo bez obzira na cijenu i koliko ta cijena odražava stvarne troškove proizvodnje. Naočale su, jednostavno, proizvod koji ljudima omogućuje normalan život. Na tržištu se svako malo javljaju inicijative i nove kompanije koje pokušavaju kupcima prodati naočale po bitno nižim cijenama - po stotinjak ili dvjestotinjak kuna – no niti jedna od takvih inicijativa dosad nije uspjela imalo ugroziti dominaciju Talijana.

Kad bi tržište naočala bilo tržište na kojem vlada jača konkurencija, natjecanje među proizvođačima značilo bi konstantnu inovaciju i prisiljavalo bi cijene naočala da se snize i puno više približe trošku proizvodnje. Tržište kojim vlada Luxottica tako samo prividno daje kupcima mogućnost izbora, no istovremeno na njima masno zarađuje. Nešto slično, no u puno manjoj mjeri, može se vidjeti svakodnevno i na policama običnih trgovina koje nude svoje brendove jer te tzv. trgovačke brendove najčešće proizvode iste one tvornice čiji proizvodi pod njihovim imenom stoje uz proizvode trgovačkih brendova. Čini se da kupac ima izbor, no svi proizvodi dolaze iz iste proizvodnje.