Ako vam nije problem nekoliko tisuća eura, evo kakve vile možete unajmiti na našoj obali

Hrvatska podružnica ugledne britanske aukcijske i posredničke kuće Sothesby's objavila je na svojim internetskim stranicama oglase u kojima se nudi desetak luksuznih vila u Hrvatskoj isključivo za najam. Izdvojili smo pet vila koje se u žestokoj konkurenciji ističu cijenom, ali i luksuzom koji nude

Odlučite li se na najam jedne od ovih vila, imat ćete zaista sve - od bazena, vrhunski opremljenih kuhinja, kupaonica i spavaćih soba pa sve do sauna i teretana. No sve to prati ozbiljna cijena: jeftinije vile u našem odabiru mogu se dobiti za nešto više od 2000 eura na tjedan, a najskuplja postiže tjednu cijenu od gotovo 9000 eura.