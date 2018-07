Ako ste prije prvenstva tipovali na Hrvatsku i Modrića, okrenut ćete pravo bogatstvo

Svi koji su na kladionicama tipovali na Hrvatsku uoči Svjetskog prvenstva nadomak su velikog dobitka, a na još veću zaradu mogu računati 'proroci' koji su se kladili na Luku Modrića

Podsjetimo, uoči početka prvenstva najveći favoriti za osvajanje trofeja bili su Brazil i Njemačka s koeficijentima od pet do 5,5 , a visoke šanse davane su i Španjolskoj te Francuskoj.

Malo tko je prije početka Svjetskog prvenstva vjerovao da će Vatreni dogurati do finala. O tome najbolje svjedoče procjene kladioničara koji su Hrvatsku svrstavali među autsajdere.

Hrvatsko osvajanje svjetske titule plaćalo se koeficijentom od 30 do 40, što dovoljno govori o tome kolike su šanse davane Dalićevim izabranicima. Konkretno, svi koji su prije početka SP-a na pobjedu Hrvatske u finalu stavili 100 kuna, u slučaju da se to i ostvari - dobit će od 3000 do 4000 kuna.

Jedan od potencijalnih dobitnika, koji je javno priznao da je uplatio ozbiljan novac na Hrvatsku, engleski je trener Harry Redknapp, u čijim su klubovima igrali brojni hrvatski nogometaši.

'Prije prvenstva uplatio sam dva listića u engleskoj kladionici. Jedan na Englesku, drugi na Hrvatsku. Koeficijent da će vaši momci osvojiti mundijal bio je 40. Neću vam kazati točan iznos, ali bio je jako velik. Mnogi ljudi bi pali na tur da znaju koliko je novca u igri', otkrio je Redknapp novinaru Jutarnjeg lista.