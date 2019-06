Ove godine bit će najdulji u povijesti: Sve što trebate znati o Amazon Prime Dayu i popustima koji tamo čekaju

Najdulji Prime Day u povijesti trebao bi donijeti hrpetinu akcijskih cijena, ponajprije na Amazonove proizvode i usluge

To ne znači kako prve akcijske cijene vezane uz Amazon Prime Day ne možete naći već sad, poput primjerice 4K televizora s HDR-om i ugrađenim zvučnikom Alexa za 179,99 američkih dolara ili najma filmova kao što su Us i Spider-Man: Into the Spider-Verse za 2,99 dolara.

Očekujte kako će Amazonovi proizvodi svakako biti jeftiniji. Echo Show je, primjerice, dostupan po sto dolara nižoj cijeni, a slično vrijedi i za proizvode iz linija Kindle te Fire.