Croatia Airlines dobio novi zrakoplov: Poznato je i kako su ga nazvali

Kao i svi novi zrakoplovi kojima je lani počela obnova flote, stigao je izravno iz Airbusove tvornice u kanadskom Mirabelu, priopćili su iz Croatia Airlinesa te dodali da se time nastavlja obnova cjelokupne postojeće flote hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika.

Croatia Airlines u ovoj turističkoj sezoni raspolaže sa šest novih zrakoplova Airbus A220-300, odnosno s flotom od ukupno 16 zrakoplova u kojoj su, osim nove flote A220, još i četiri zrakoplova Airbus A319, dva zrakoplova Airbus A320 i četiri zrakoplova Dash 8-Q400.