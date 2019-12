Fortenova se žalila na na oduzimanje dionica Mercatora, sud odluku mora donijeti u roku od 48 sati

Agrokor je u utorak podnio žalbu na rješenje slovenske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o oduzimanju dionica Mercatora, tvrdeći da agencija nije imala pravni temelj za tu odluku te da je odluka "neustavna, proizvoljna i nezakonita", objavila je izvanredna uprava Agrokora napominjući da sud odluku mora donijeti u roku od 48 sati.

Agrokor je danas podnio žalbu na rješenje slovenske agencije (Javne agencije za varvstvo konkurence) o oduzimanju dionica Mercatora, u svrhu osiguranja provedbe nepravomoćnog rješenja agencije kojim je u rujnu s 53,9 milijuna eura kaznila Agrokor zbog neprijavljivanja koncentracije, navodi se u priopćenju.

"Na tu nepravomoćnu odluku Agrokor je još 8. studenoga agenciji podnio opsežno elaboriran zahtjev za sudsku zaštitu, no umjesto da taj zahtjev odmah proslijedi nadležnom sudu na odlučivanje, agencija to nije učinila više od mjesec dana, sve do 12. prosinca. Valja imati u vidu i to da je agencija rješenje o oduzimanju Agrokorovih dionica Mercatora donijela više od dva mjeseca nakon donošenja rješenja o prekršaju, što, jednako kao i neproslijeđivanje Agrokorovog zahtjeva sudu, ukazuje na kontinuirano kontroverzno ponašanje agencije u ovom postupku odnosno djelovanje koje je u suprotnosti s njezinim zakonskim ovlastima", tvrde iz izvanredne uprave.