Addiko Bank predstavila prvu u potpunosti digitalnu poslovnicu

Addiko banka danas je predstavila Addiko Virtualnu poslovnicu, prvu digitalnu poslovnicu u Hrvatskoj koja klijentima svih banaka omogućava u potpunosti digitalan kreditni proces, od zahtjeva do odobrenja, bez potrebe za odlaskom u poslovnicu te proces otvorenja tekućeg računa.

U Addiko Virtualnoj poslovnici korisnici mogu aplicirati za Addiko Blic kredit u iznosu od 10.000 do 40.000 kuna i s rokom oplate od 3 do 5 godina, te otvoriti tekući račun. Cijeli proces je od početka do kraja, od prijave, preko ispunjavanja dokumentacije, do odobrenja i elektronskog potpisa u potpunosti online.

Sve što podnositelj zahtjeva za Addiko Blic kredit treba jest osobna iskaznica, mobilni telefon, tablet ili osobno računalo s kvalitetnom kamerom, token za ulazak u aplikaciju internetskog bankarstva matične banke te 15 do 30 minuta vremena.