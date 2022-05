'6G će prerasti koncept mreža i promijeniti sve, imat ćemo neviđene brzine, umjetnu inteligenciju i neuronske mreže slične ljudskima'

Južnokorejski tehnološki gigant Samsung Electronics pojačao je zadnjih godina prisutnost u regiji te pokriva osam tržišta, među kojima je i Hrvatska. 'Digitalizacija je danas više nužnost nego potreba', ističe pritom Pavle Zobundžija, direktor odjela mobilnih komunikacija u tvrtki Samsung Electronics, te se u razgovoru za tportal osvrnuo na nove projekte tvrtke usmjerene na digitalnu transformaciju i digitalizaciju, trendove, ali i turbulencije na tržištu, 5G mrežu i planove tog tehnološkog diva

Koliko se digitalna transformacija olako koristi i što sve obuhvaća? U kojim područjima u Hrvatskoj vidimo rezultate digitalne transformacije, ali i digitalizacije?

Iz tehnološke perspektive, ovo je fraza koja se do 2020. godine koristila kao sinonim za organizaciju što se 'priprema za budućnost' poslovanja u digitalnoj eri, a sada je iznenada postala normalna i svakodnevna stvar. Pandemija je preko noći promijenila sve, pogotovo u Hrvatskoj. Odjednom su čak i oni najtvrdokorniji 'starinski' sustavi počeli raditi online, a dolazak u poslovnicu više nije bio obavezan. Lako se može zaključiti da sve više tvrtki ulaže u digitalizaciju, pogotovo zato što je to u današnje doba više nužnost nego potreba. Ne treba očekivati mijenjanje tog trenda.

Smatram da su rezultati digitalizacije u Hrvatskoj itekako vidljivi, bez obzira na to što su možda neki pozitivni primjeri prošli ispod radara. Sam po sebi najbolji pokazatelj je činjenica da sve više poslova možemo samostalno obaviti i to pomoću pametnih telefona, a ne samo uz pomoć računala. Recimo, u hodu možemo pratiti status naših pošiljki, potpisati se digitalno na ključne dokumente, rješavati procedure u državnoj i lokalnoj administraciji – sada je sve jednostavnije i dostupnije u samo nekoliko dodira na zaslonu. Samsung kao tehnološki brend sve više uviđa to da korisnik upotrebljava tehnologiju ne samo da bi obavljao zadatke, već kako bi uz pomoć nje svoj životni stil učinio kreativnijim, a razmjenu podataka lakšom. Rekli bismo, uvijek i usput, tehnologija je ovdje da nas povezuje i bilježi svaki trenutak koji nam nešto znači.