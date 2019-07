3. maj: U tijeku 'intenzivno' skidanje blokade s računa brodogradilišta

Direktor brodogradilišta 3. maja Edi Kučan u srijedu je, uoči sudskog ročišta o pretpostavkama za otvaranje stečaja u tom brodogradilištu, Trgovačkom sudu u Rijeci dostavio izvješće u kojemu navodi da je u tijeku intenzivno skidanje blokade s računa, da je nakon sporazuma s dijelom vjerovnika ukupna suma zbog koje je blokiran račun 3. maja smanjena sa 156,3 milijuna kuna na 116,3 milijuna kuna te da se očekuje da do ročišta bude manja od 100 milijuna kuna.

"U tijeku je intenzivno skidanje blokade te se očekuje da s današnjim danom, 3. srpnja, blokada računa bude ispod 100 milijuna kuna, s uključenim plaćama radnika, državnim proračunom, kao i HEP-om," stoji u izvješću uz napomenu da će točna informacija biti dostavljena 4. srpnja na ročištu na Trgovačkom sudu u Rijeci.

Kučan je u izvješću o aktivnostima u posljednjih mjeseca dana, objavljenu na e-oglasnoj ploči suda naveo da su od brodovlasnika zatražene pismene izjave o namjeri preuzimanja i završetka četiriju brodova, kao i preliminarne cijene.

Kandska Algoma je ponudila početne uvjete za završetak gradnje 733 , a prijedlog obuhvaća tri modela, kao i najavu otvaranja razgovora za gradnju 527. U oba slučaja riječ je o samoiskrcavajućim brodovima za rasuti teret.

Švedska STENA je za novogradnju 514, brod za prijevoz kamiona i automobila, predložila kupnju "as is where is", s namjerom završetka broda u drugom brodogradilištu, dok je Siem Shipping iskazao namjeru za sastanak u Ministarstvu gospodarstva, o definiranju modela završetka broda u 3. maju.

Tvrtka Marflet Marine International zatražila je sastanak u Ministarstvu gospodarstva radi pronalaženja modela za nastavak financiranja gradnje 723, broda za prijevoz kemikalija i sirove nafte te je iskazala namjeru za završetak broda u 3. maju. I za taj brod zainteresirana je švedska STENA, po modelu kupnje "as is where is".

Kako stoji u izvješću, pojačane su aktivnosti u vezi s mogućim ugovaranjem poslova na izgradnji brodskih sekcija i metalnih konstrukcija. Ugovor za okrupnjavanje sekcija nadgrađa s tvrtkom ITAQUA se realizira, a potpisano je i pismo namjere za izradu brodskih sekcija.

Tvrtka Dorries Yachs poslala je upit za gradnju trupa za jahtu dugačku 120 metara, koja obuhvaća obradu 2240 tona čelika i 219 tona aluminija te je najavljen dolazak predstavnika tvrtke na tehničko-komercijalne razgovore.

S Brodogradilištem Viktor Lenac potpisano je pismo namjere za ustupanje slobodnih kapaciteta 3. maja, a sada se obavljaju radovi sačmarenja i bojanja cjevovoda.

Od ostalih, novih poslova, zaprimljen je upit za gradnju 10 ribarskih brodova dužine 23,9 metara i za rashladne komore za ribu te za gradnju plovne dizalice od 625 tona.

Održan je sastanak o suradnji na izgradnji dva vojna transportna broda za prijevoz amfibija, manjeg desantnog broda u unutrašnjem skladištu broda te helikoptera na plaubi. U slučaju dobivanja tog posla, prototipni brod bi se gradio u 3. maju, drugi u Herma Shipyard na Filipinima, a cijeli projekt bi se ponudio zajedno s Herma Shipyard, prema javnom tenderu ministarstva obrane Filipina.

Obavljeni su i razgovori s predstavnicima tvrtke Drydocks World iz Saudijske Arabije. "Predstavnik te tvrtke bio je u tehničkom pregledu brodogradilišta Uljanik i 3. maj u lipnju, s ciljem ispitivanja mogućnosti za tehničkom suradnjom, ocjenom sposobnosti trenutnog stanja i kapaciteta oba brodogradilišta te i kao krajnju mogućnost ulazak u vlasničku strukturu oba brodogrdailišta. Razgovori su bili izrazito otvoreni, obavljena je i naknadna zajednička telefonska konferencija te se očekuje reakcija tvrtke Drydocks World."