Vozili smo VW Tiguan 2.0 TDI DSG 4Motion R-Line: Top verzija s najjačim dizelašem i 4x4 pogonom

A stupovi i vjetrobransko staklo izgledaju ravnije, čineći poklopac motora dužim i snažnijim. Straga su C stupovi nagnuti prema naprijed – stilski element koji modelu Tiguan daje dinamički štih. Linija krova novog modela proširena je krovnim spojlerom koji se proteže daleko u stražnji dio. Zajedno s elementima bočnog protoka zraka na D stupovima, to smanjuje turbulencije straga i optimizira aerodinamiku. Vanjska zrcala također su savršeno aerodinamički uravnotežena.

Novi stražnji kraj modela Tiguan također ima upečatljiv dizajn. Na vrhu, veliki krovni spojler i bočni elementi za usmjeravanje zraka na C stupovima elementi su koji definiraju stil. Nova značajka dizajna SUV-a je kontinuirana horizontalna traka LED stražnjih svjetala. Napomenimo kako je u dvije top specifikacije Elegance i R-Line (u našem slučaju) ili u kombinaciji s višim verzijama glavnih svjetala, LED traka između sklopova stražnjih svjetala također je osvijetljena kao sprijeda. Poklopac prtljažnika s električnim upravljanjem proteže se prema dolje do branika što je serijska značajka na modelu Tiguanu Elegance. Obje top verzije imaju upečatljive kromirane elemente u donjem dijelu branika.

Kapacitet prtljažnika nove generacije pokazuje koliko je dobro iskorišten prostor: iako je SUV samo malo dulji, obujam prtljažnika verzija s pogonskim sklopom eTSI, TSI i TDI povećan je za 37 l na 652 l (natovaren do visine naslona stražnjih sjedala). Kads e preklope nasloni stražnjih sjedala volumen raste do 1650 litara. Stražnja se klupa može pomicati naprijed-natrag i moguće je namjestiti kut naslona. Izvrstan prostor za glavu poboljšan je za dodatnih 9 mm sprijeda (1058 mm) i za 10 mm straga (1022 mm).

Pri predstavljanju nove generacije smo već rekli kako je Volkswagen potpuno redizajnirao interijer modela Tiguan. Tako interijer novog modela Tiguan karakteriziraju dodatna poboljšanja kvalitete i optimiziran osjećaj na dodir svih materijala te vrlo čist i ergonomski dizajn instrumente ploče, obloga vrata i sjedala. Uz to, upotrebljava se potpuno nova platforma upravljanja i prikaza temeljena na četvrtoj generaciji modularne infotainment platforme (MIB4). Volkswagen je značajno poboljšao izgled digitalnog cockpita u usporedbi s prethodnim modelom. To se posebno odnosi na infotainment sustav i upravljanje klima-uređajem. Obje su značajke sada integrirane u jednu komponentu i smještene su puno više u vozilu.

Veličina novog serijskog infotainment zaslona modela Tiguan je 285,6x160,6 mm (dijagonala od 12,9 inča ili 32,8 cm) s 1920x1080 piksela (kao u slučaju prethodno testiranog modela 1.5 eTSI DSG Life Plus). No mi smo imali zaslon veličine 332,07x185,79 mm (15 inča ili 38,1 cm) s 2240x1260 piksela. Vizualno samostojeći zaslon karakteriziraju novorazvijena grafika i struktura izbornika, intuitivna i jednostavna za rukovanje.

Sustavi potpore i sigurnosti

Model Tiguan u ponudi je s dodatno razvijenim asortimanom najsuvremenijih sustava potpore. Ovisno o verziji opreme, to uključuje opcijski ili serijski Park Assist Plus, novu funkciju memorije za sustav potpore pri parkiranju (Park Assist). Osnovna funkcija potpore Park Assist Plus je sustav koji je poznat iz drugih Volkswagen vozila i omogućuje potpomognutu vožnju u paralelna ili bočna parkirna mjesta. Jednako je moguća i potpomognuta vožnja iz paralelnih parkirnih mjesta. SUV u tu svrhu preuzima kontrolu nad ubrzavanjem, kočenjem i upravljanjem. Nova značajka je funkcija memorije za poboljšani sustav potpore za parkiranje (Park Assist Plus).