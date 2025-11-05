Vozili smo Toyotu C-HR 2.0 PHEV: Impresivan crossover C-SUV segmenta s vrhunskim plug-in hibridnim pogonom

Plug-in pogonski sklop našeg testnog modela se sastoji od elektromotora od 120 kW (163 KS) na prednjoj osovini, s energijom pohranjenom u Li-ionskoj bateriji velike snage kapaciteta 13,6 kWh, uz 2,0-litreni VVT-i motor sa 152 KS (112 kW) za ukupnu snagu sustava od 223 KS (164 kW). Pogon je na prednja dva kotača

Druga generacija crossovera Toyota C-HR, modela iz propulzivnog C-SUV segmenta, predstavljena je krajem lipnja 2023. godine. Koliko je ovo ključan model japanskog proizvođača, kad je riječ o ovom segmentu automobila na europskom tržištu, govori i činjenica da je novi C-HR zamišljen u Europi i čvrsto orijentiran na europske kupce; kroz svoj lokalni dizajn, inženjering i proizvodnju, iskorištavajući inovativna dostignuća, uključujući podatke u stvarnom vremenu od vozača diljem kontinenta.

Za razliku od prošle generacije, postoji samo jedna proizvodna lokacija u cijelom svijetu i to je Toyota Motor Manufacturing Turska (TMMT), a tamo se sastavlja i plug-in hibridna (PHEV) baterija, dok se baterija za HEV modele proizvodi u Japanu.

Toyota C-HR 2.0 PHEV 5D e-CVT C-LUB Tech Izvor: tportal.hr / Autor: Zvonimir Martinčević

Nakon samopunjivih HEV pogonskih sklopova Toyote C-HR: s 1,8-litrenim hibridnim motorom s pogonom na prednja dva kotača (FF), kao i s 2,0-litrenim hibridnim motorom s pogonom na prednja dva i sva četiri kotača (AWD-i), sad smo na testu imali i četvrtu varijantu pogonskog sklopa.

Riječ je o plug-in hibridnoj verziji (PHEV), što znači da je ovo hibridni pogonski sklop koji se od HEV verzije razlikuje i po tome što se baterija vozila puni i iz vanjskog izvora struje. Naravno i baterija je u PHEV verziji daleko većeg kapaciteta. Isto tako, PHEV verzija s razlikuje i po većoj izlaznoj snazi pogonskoj sklopa, ali je i autonomija vožnje samo na struju daleko veća, što posredno znači manje emisije CO2 i manju potrošnju benzinskog goriva. Naš testni model je točne oznake C-HR Plug-in 2.0 PHEV 5D E-CVT C-LUB Tech.

Vanjski dizajn, struktura i dimenzije Upečatljiv dizajn C-HR-a druge generacije prilično je vjeran stilu koji je najavio konceptni model Prologue predstavljen krajem 2022. Njegova osebujna vanjština ima dojam 'konceptnog automobila na cesti'. Izvorna Toyota C-HR razbila je uvriježeno poimanje SUV dizajna svojim linijama nalik coupéu. Oni su prikazani još oštrije u novom modelu sa svojim 'super-coupé' profilom. Prednji tretman predstavlja novo lice Toyotinih SUV vozila, viđeno i na potpuno električnom bZ4X i novom Priusu. Vjeran stilskim detaljima viđenim na Toyoti C-HR Prologue, izgled je oštar i prodoran, s osjećajem da je automobil spreman za juriš naprijed.

Tema isprepletenih oblika istaknuta je u dijamantnim karakternim linijama duž bočne strane vozila, naglašavajući uvlačive ručke na vratima – prikazane na Toyoti po prvi put – i dodajući naglasak prisutnosti automobila na cesti. Ako ste se pitali zašto nema stražnjeg brisača, Toyota je ponudila razumno objašnjenje. Tijekom razvoja napravili su analizu akumulacije prašine/kišnice i odlučili ukloniti stražnji brisač. Pozadina: kišnica se može ukloniti stražnjim odmrzivačima, a nakupljanje prašine se spriječilo dizajnom stražnjeg dijela/prevjesa.

Od projektorskih Bi-LED prednjih svjetala s ručnim podešavanjem svjetlosnog snopa do jedinstvenog osvjetljenog natpisa 'Toyota C-HR' na stražnjoj rasvjeti, testni model impresionira do najsitnijeg detalja.

Toyotin dizajnerski i aero timovi blisko su surađivali kako bi osigurali da vanjski izgled bude aerodinamički učinkovit, kao i vizualno impresivan. To je osiguralo optimizaciju protoka zraka iznad i oko vozila u detaljima, uključujući precizno profiliranje prednjeg branika i format stražnjeg krovnog spojlera.

Toyotina nova globalna arhitektura (TNGA) osnova je za sve Toyotine pogonske sklopove i razvoj vozila. Toyota C-HR je tako bazirana na GA-C platformi koja je osnova za unibody vozila u C-segmentu ili kompaktnih automobila te kategoriju subkompaktnih/kompaktnih crossover SUV modela. Platforma se nudi i u varijantama pogona na prednjim kotačima i na sve kotače, a uparena je s poprečno ugrađenim motorom. Platforma također podržava duljinu međuosovinskog razmaka od 2640–2750 mm.

Inače, GA-C platforma predstavljena je 2016. godine, na Toyotinim modelima kao što su to Corolla, C-HR i Prius. No treba reći kako je platforma ažurirana s modelom Toyota C-HR. Konkretno, za C-HR je smanjena težina gornjeg dijela karoserije korištenjem čelika visoke vlačne čvrstoće. Također, za našu PHEV varijantu, budući da je baterija ispod stražnjeg sjedala, to značajno spušta središte ravnoteže.

Vanjske dimenzije C-HR PHEV-a su sljedeće: duljina 4362 mm, širina je 1832 mm, visina 1564 mm, dok mu je međuosovinski razmak 2640 mm, visina od podloge 137 mm. Prednji prevjes je 911 mm, a stražnji 811 mm. Za usporedbu, Corolla Cross je duga 4460 mm, a RAV4 4600 mm.

U usporedbi s prethodnom Toyotom C-HR, nova generacija također ima koristi od povećanog kapaciteta prtljažnika. Volumen prtljažnika je 310 l za 2.0 PHEV model (388 litara za model 1,8 HEV, 364 l za 2.0 HEV s prednjim pogonom, 362 l za 2.0 HEV s AWD-i pogonom). Naš testni PHEV model je imao i električno otvaranje/zatvaranje vrata prtljažnika, a stražnja klupa je preklopiva i djeljiva (60:40). Težine se (bez vozača) kreću od 1430 kg za 1.8 HEV model do 1660 kg za PHEV model. C-HR PHEV model može potegnuti prikolicu težine 725 kg, bilo da je riječ o kočenoj ili nekočenoj prikolici. Toyota C-HR opremljena je prednjim ovjesom MacPherson. Revidirana je geometrija ovjesa i optimizirane su karakteristike spiralnih opruga i amortizera, kako bi se osigurao linearni odziv upravljača u zavojima pri srednjim ili velikim brzinama.

Ruke ovjesa i strukture manžeta su optimizirani, trenje kliznih dijelova je smanjeno, i još je toga učinjeno kako bi se smanjili udarci od grube površine ceste ili izbočina te vibracije pri vožnju ravnim cestama, čime se postigla kvalitetna udobnost vožnje. Za udobnost i performanse brine straga ovjes tipa dvostruka poprečna ramena. Treba reći kako je ovjes na HEV i PHEV modelima je različit, uglavnom kako bi se nosio s većom težinom PHEV baterije. PHEV verzija ujedno ima niže središte ravnoteže, pa je prema tome ovjes ponovo podešen. Što se kotača tiče, naš je testni PHEV model imao standardne 18-colne (7J x 18“) crno-srebrne strojno obrađene naplatke od lake legure (5-dvostrukih krakova), s ljetnim gumama Bridgestone Turanza 6 enliten dimenzija 225/55R18. Umjesto rezervne gume imali smo set s kompresorom zraka za popravak eventualno oštećene gume.

Unutrašnjost Unutar Toyote C-HR, kvaliteta osjetila podignuta je na nove visine sveobuhvatnom nadogradnjom materijala za kombiniranje novih značajki s iznimnim i emocionalnim korisničkim iskustvom.

Toyotin prvi sustav ambijentalne rasvjete u 64 boje potiče spokoj među putnicima. Tijekom dana, izravna i neizravna rasvjeta mijenja se svakih sat vremena, od svijetlih jutarnjih nijansi do opuštenih večernjih nijansi, dok se može odabrati jedna od 14 programiranih tema koja odražava raspoloženje svakog putovanja. Rasvjeta je također sinkronizirana sa sustavom klimatizacije, koristeći toplije boje kada se kabina grije, odnosno hladnije kada se temperatura smanjuje. Sigurnost je također poboljšana putem ambijentalnog osvjetljenja, koje se koristi za vizualno isticanje upozorenja koja izdaju sustavi Safe Exit Assist i Proactive Driving Assist.

Što se sjedala tiče, naš je testni PHEV model imao standardno na C-LUB razini opreme lijepo profilirana prednja sjedala od sivo/crne tkanine sa sivim šavovima. Sjedalo vozača je s električno prilagodljivim lumbalnim dijelom, a oba prednja sjedala su mehanički podesiva po visini i grijana. Mjesta straga ima za troje odraslih, no treba voditi računa da je ovo ipak vozilo dugo nepunih 4,4 metra.

Zona usmjerena na vozača osigurava da su svi kontrolni elementi i informacije inteligentno locirani kako bi ruke bile na volanu i pogled na cesti. Plug-in Hybrid 220 ima head-up zaslon i, poput većine Toyotinih C-HR modela, novi 12,3-inčni potpuno digitalni kombimetar za instrumente koji daje prioritet jasnoj vidljivosti kritičnih informacija, kao što su brzina i postavke pomoći u vožnji te je optimiziran za rad jednim dodirom.

Zaslon se može personalizirati kroz četiri teme – Casual, Smart, Tough ili Sporty – i tri prilagodljiva rasporeda brojčanika. Lijepo profilirani trokraki volan je grijan.

Toyota Smart Connect nudi više povezano multimedijsko iskustvo, s ugrađenim glasovnim agentom i bežičnom vezom za pametni telefon putem Apple CarPlay ili Android Auto. Zaslon osjetljiv na dodir od 8 inča neprimjetno je integriran u Plug-in Hybrid 220 i odabrane druge izvedbe.

Koncept krila za ploču s instrumentima sastoji se od tanke vodoravne ploče s instrumentima savršeno integrirane s pločama vrata i središnjom konzolom kako bi obavila putnike i stvorila topao, ugodan prostor. Uključuje praktične značajke poput dodatne, praktične ladice za pohranu integrirane iznad pretinca za rukavice i ladice na središnjoj konzoli dovoljno velike za dva mobilna telefona. Osim poboljšanog ugođaja, kabina Toyote C-HR također se može pohvaliti poboljšanom kvalitetom zraka zahvaljujući nanoeX™ tehnologiji koja raspršuje mikroskopske kapljice vode kako bi pročistila zrak, uklonila alergene, smanjila mirise i pospješila hidrataciju kože.

Praktičnost je poboljšana putem aplikacije MyToyota koja uključuje mnoge korisne funkcije, kao što je zaključavanje/otključavanje vrata i aktiviranje klima uređaja za grijanje ili hlađenje automobila prije početka putovanja.

Udobnije parkiranje dostupno je putem Panoramic View Monitora, a za još veću udobnost, poluautonomni napredni sustav parkiranja jedinstven u klasi može manevrirati u prostor bez ruku ili putem pametnog telefona izvan vozila.

Osim svoje učinkovitosti Toyota C-HR dodatno smanjuje svoj utjecaj na okoliš uvođenjem novih recikliranih materijala i materijala koji ne sadrže životinje, kao i naprednih tehnologija za smanjenje težine vozila i smanjenje emisije CO2 tijekom proizvodnje. Napredna sigurnost i pomoć vozaču Sve verzije nove Toyote C-HR imaju koristi od Toyote T-Mate, koji uključuje treću generaciju Toyota Safety Sense raspona značajki aktivne sigurnosti i pomoći u vožnji, kao standard za sveobuhvatne sigurnosne sustave i pomoć u vožnji. Toyota T-Mate zajednički je naziv za sustave širokog raspona koji pomažu u zaštiti od nesreća, pružaju zaštitu u slučaju sudara i pomažu vozaču pri manevriranju, bilo da parkira ili vozi u prometu. Na Toyoti C-HR, najnovija generacija Toyota Safety Sense uključuje preventivne sigurnosne sustave s većom funkcionalnošću i sveobuhvatnijim nadzorom okoline automobila.

Njihov raspon i funkcionalnost prošireni su kako bi pružili još veću zaštitu od mnogih uobičajenih rizika od nesreća i smanjili teret za vozača. Za dodatnu pogodnost, buduća ažuriranja softvera sustava mogu se isporučiti bežično, bez potrebe za posjetom trgovcu. Ključna dostignuća uključuju novo suzbijanje ubrzanja koje usporava svaku iznenadnu upotrebu gasa kada se otkrije opasnost od sudara s vozilom ispred. Također nova, Proactive Driving Assist (PDA) radi pri malim brzinama, osiguravajući glatko usporavanje kada vozač spusti gas kada se približava sporijem vozilu ispred ili ulazi u zavoj. Također pruža pomoć pri upravljanju, koja prepoznaje zavoj ispred i prilagođava silu upravljanja kako bi pomogla vozaču da glatko i stabilno skrene.

Može se odabrati i napredni sigurnosni paket za svoj automobil, uključujući značajke kao što su Lane Change Assist s upozorenjem na prednji križni promet, kamera za nadzor vozača (poboljšava performanse EDSS-a), automatski sustav dugih svjetala s kontrolom kamere za podešavanje raspodjele svjetla; i (gdje lokalni propisi dopuštaju) vožnju bez ruku za automatsko praćenje vozila ispred u prometnoj gužvi stani-kreni.

Toyota C-HR 2.0 PHEV 5D e-CVT C-LUB Tech Izvor: tportal.hr / Autor: Zvonimir Martinčević







+49 Toyota C-HR 2.0 PHEV 5D e-CVT C-LUB Tech Izvor: tportal.hr / Autor: Zvonimir Martinčević

Plug-in pogonski sklop 2.0 PHEV E-CVT ukupne snage sustava 223 KS (164 kW) Sve verzije nove Toyote C-HR, uključujući Plug-in Hybrid 220, imaju koristi od Toyotine najnovije, pete generacije hibridne tehnologije i sveobuhvatne nadogradnje dinamike vozila, čime se postiže uzbuđenje u vožnji i samouvjerena, tiha vožnja. Toyotin najbolji u klasi PHEV pogonski sklop kombinira se s optimiziranim upravljanjem, poboljšanom udobnošću vožnje i boljim kočenjem za snažnije, zanimljivije i zabavnije iskustvo vožnje s Toyotinim C-HR Plug-in Hybridom 220.

Plug-in Hybrid 220 omogućuje živahne performanse i uglađenu vožnju pravog EV-a za svakodnevna putovanja, s potpuno električnim dometom do 66 km (WLTP kombinirano), što premašuje prosječni dnevni domet vožnje tipičnog europskog kupca. Električni domet u gradu se penje i preko 100 km (EAER city). Kada se baterija isprazni tijekom duljeg putovanja, vozilo se automatski prebacuje na hibridni način rada, uključujući vodeću u klasi Toyotinu hibridnu tehnologiju kako bi se osiguralo učinkovito putovanje bez obzira na to koliko daleko putovanje ide.

PHEV pogonski sklop našeg testnog modela se sastoji od elektromotora od 120 kW (163 KS) na prednjoj osovini, s energijom pohranjenom u Li-ionskoj bateriji velike snage kapaciteta 13,6 kWh, uz 2,0-litreni (1987 cm³) VVT-i motor sa 152 KS (112 kW). To daje ukupnu snagu sustava od 223 KS (164 kW) što pomaže Plug-in Hybridu 220 ubrzati s mjesta do 100 km/h za 7,4 s. Krajnja brzina je elektronski ograničena na 180 km/h. Pogon je na prednja dva kotača. Recimo samo i to kako sve HEV verzije imaju litij-ionsku bateriju kapaciteta 4,08 Ah, dok PHEV model ima Li-Ion bateriju od 51 Ah (13,6 kWh) nazivnog napona 266 V. Spremnik benzinskog goriva je za sve verzije pogona 43 litre.

Performanse su usklađene s učinkovitošću, s potrošnjom goriva od 0,9 l/100 km i ultraniskom WLTP emisijom CO2 u kombiniranom ciklusu od 19 g/km. Kombinirana potrošnja električne energije našeg testnog PHEV modela je 14,7-15,3 kWh/100 km. Dvostruki motorni sustav bez kvačila eliminira trenje i trošenje, omogućujući Plug-in Hybridu 220 da koristi znatno manje goriva kada radi u hibridnom načinu rada u usporedbi s većinom konkurentskih PHEV vozila. Kao i sve četiri opcije pogona Toyote C-HR, Plug-in Hybrid 220 je poboljšan kako bi zadovoljio europske ukuse, koristeći podatke u stvarnom vremenu od vozača diljem kontinenta. Odziv leptira za gas optimiziran je za izravniji i dosljedniji osjećaj ubrzanja, putem ponovne kalibracije ulazne osjetljivosti papučice kako bi se pružila laka kontrola i brzi odziv.

Toyota C-HR se temelji na privlačnom upravljanju originala, a za verziju PHEV nema kompromisa u pogledu dinamike vožnje zahvaljujući djelomično ažuriranoj Toyotinoj arhitekturi nove generacije (TNGA) koja pruža veću torzijsku krutost, a istovremeno smanjuje masu vozila. Po prvi put na Toyotinom vozilu diljem svijeta, Plug-in Hybrid 220 ima ZF tehnologiju osjetljive na frekvenciju (FSC) za poboljšanje upravljanja i udobnosti vožnje. Hidromehanički sustav povećava silu prigušivanja na niskim frekvencijama kako bi pružio vrhunsku kontrolu tijela, u nagibu i nagibu, kao i za održavanje bolje kontrole tijekom skretanja. Na visokoj frekvenciji, smanjeno prigušenje doprinosi poboljšanoj udobnosti vožnje.

Također su poboljšane performanse kočenja, a Plug-in Hybrid 220 (kao i Hybrid 200 AWD-i) koristi 17-colne čeljusti i diskove, plus najnovije sustave kontrole stabilnosti vozila. Za usporedbu, varijante Hybrid 140 i Hybrid 200 imaju nove 16-colne kočione čeljusti s dva klipa i diskove s ugrađenom električnom parkirnom kočnicom. Sve verzije imaju redizajniranu papučicu kočnice kako bi se poboljšala kontrola i postigao prirodniji osjećaj kočenja. Zahvaljujući kombinaciji mjera postiže se vrhunska akustična udobnost u klasi. Broj okretaja motora tijekom vožnje autocestom smanjen je do 500 okr./min., a prigušenje vibracija i zvučna izolacija doprinose mirnoj vožnji. Koeficijent otpora od 0,318 postignut je detaljnim aerodinamičkim razvojem koji je smanjio prednju površinu i poboljšao oblik karoserije, uključujući podvozje, kako bi se optimizirao protok zraka.

PHEV tehnologija i postavke Kako bi se dodatno poboljšala ionako impresivna učinkovitost plug-in pogonskog sklopa, vozilo koristi pumpu za izvlačenje topline iz vanjskog zraka, kao i iskorištavanje topline motora, za podršku klimatizacijskom sustavu zimi i minimiziranje upotrebe baterije, čime se maksimizira EV doseg. Korištenje komponenti s najnovije modularne platforme Toyotine nove globalne arhitekture (TNGA) omogućuje postavljanje baterije PHEV ispod poda izvan kabine, snižavajući težište. To pridonosi agilnom upravljanju našeg testnog C-HR Plug-in Hybrid 220, kao i uklanjanju bilo kakvog kompromisa u kabini ili prtljažnom prostoru.

Toyota C-HR 2.0 PHEV 5D e-CVT - pojašnjenje plug-in hibridnog pogona Izvor: Promo fotografije / Autor: Toyota

Kako bi dodatno poboljšao akustiku kabine i udobnost vožnje, Plug-in Hybrid 220 ima dodatni prigušivač sprijeda, dok su daljnje TNGA komponente dodane stražnjem ovjesu za veću krutost i poboljšanu upravljivost. Sustav Predictive Efficient Drive, s novom funkcijom geo-fencing, pomaže vozaču da bude korak ispred onoga što putovanje nosi. Sustav kombinira analizu uvjeta na cesti i prometu sa stalnim učenjem korisnikovih redovitih ruta i stila vožnje kako bi automatski optimizirao korištenje potpuno električnog načina rada, maksimizirajući učinkovitost.

Nova funkcija geografskog ograđivanja dodatno optimizira korištenje baterije tijekom cijelog putovanja analizom planirane rute i automatskim prebacivanjem između EV i HV načina rada tijekom vožnje izvan zone niske emisije, kako bi se maksimizirala EV vožnja pri ulasku u zonu niske emisije. Regeneration Boost nudi iskustvo poput 'jedne papučice' i osigurava do 80 posto kočenja tijekom vožnje, ovisno o tome koja je od tri postavke - nježna, srednja ili jaka - odabrana, što olakšava vožnju u prometu.

Poboljšano povjerenje i kontrola dolaze zahvaljujući Adaptive Hill Control Logic, koja primjenjuje motornu pomoć prilikom vožnje nizbrdo kako bi smanjila potrebu da vozač pritisne papučicu kočnice, čineći vožnju lakšom. Također modificira ubrzanje na valovitim rutama na temelju nagiba, za intuitivnije ubrzanje. Dostupna su četiri načina rada pogonskog sklopa: EV način, automatski EV/HV način, HV način i način punjenja. U EV načinu rada, koji je uključen prema zadanim postavkama prilikom pokretanja vozila, sustav će voziti u čistom EV načinu rada do granice svog EV raspona, bez obzira na zahtjev za ubrzanjem.

Vozač također može odabrati način Auto EV/HV, pri čemu će vozilo uključiti motor kada je potrebna dodatna snaga i vratiti se na EV nakon toga. HV način rada, pri čemu se održava stanje napunjenosti baterije, bit će automatski odabran kada baterija dosegne nisko stanje napunjenosti. Također ga može ručno odabrati vozač. Konačno, način punjenja baterije može se koristiti kada vozač želi napuniti bateriju EV-a tijekom vožnje, koristeći snagu koju stvara motor. Uz unaprijed postavljene normalne, ekološke i sportske načine rada (Custom, Sport, Normal i ECO) poznate na većini hibridnih i plug-in hibridnih vozila, iskustvo vožnje na Toyoti C-HR može se prilagoditi putem opcije Drive Mode Select na središnjoj konzoli. Ovisno o preferencijama vozača, prilagođena kombinacija postavki pogona, upravljanja i klimatizacije može se spremiti za trenutačni pristup u bilo kojem trenutku.

Ugrađeni punjač od 6,6 kW omogućuje C-HR Plug-in Hybrid 220 modelu da napuni svoju bateriju od nule do 100 posto u manje od dva i pol sata kada se koristi opcijski trofazni kabel i zidni punjač. Punjenje korištenjem kućnih električnih priključaka također je moguće putem kabela za punjenje Mode 2 koji se isporučuje kao standard. Pomoću aplikacije MyToyota punjenje se može pokrenuti i zaustaviti na daljinu kada je vozilo priključeno na struju, a aplikacija prikazuje napredak uživo i EV domet. Za dodatnu pogodnost, može se izraditi raspored punjenja, koji omogućuje ponovno punjenje baterije u najprikladnijem trenutku, na primjer tijekom noći kada su cijene električne energije obično najniže.

MyToyota također daje pristup Toyotinoj mreži za punjenje, jednoj od najvećih pan-europskih mreža za punjenje električnih vozila. Korisnici mogu tražiti stanice za punjenje i vidjeti pojedinosti o dostupnosti u stvarnom vremenu, brzini punjenja i vrstama utikača. Dodatna usluga pretplate omogućuje korisnicima korištenje i plaćanje usluga naplate putem aplikacije.