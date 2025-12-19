Ovako bi mogli izgledati WRC Rally1 auti za 2027. FIA otkriva koncept sljedeće generacije reli strojeva

Koncept pokazuje potencijalne primjene regulatornog okvira WRC27. Ovo je prvi vizualni prikaz tih načela, pretvarajući regulatorni okvir u jasnu viziju budućnosti FIA Svjetskog reli prvenstva

Neki dan smo pisali o tome kako je poznat prvi konstruktor - Project Rally One - za sezonu WRC-a 2027. No FIA je jučer zorno pokazala i koncept automobila koji će činiti temelj FIA Svjetskog reli prvenstva od 2027. godine. Zanimljivo, pokazana su rješenja za Rally1 vozila u obliku tri karoserijska tipa: hatchback s dvoja vrata, limuzina s četvera vrata i SUV s četvera vrata.

Drugim riječima, konstruktori će sami moći odrediti tip vozila – jedini uvjet je da se uklope u zadane stroge okvire koje propisuje nova WRC27 regulativa. Ipak, pretpostavka je da će se u Rally1 kategoriji, vrhuncu WRC-a, konstruktori držati onog tipa karoserije koja će preferirati najmanju težinu i vanjske dimenzije. A to bi po svemu sudeći mogao biti ipak hatchback s dvoja vrata. Prošla su vremena kada je npr. Subaru Impreza WRC iz 1993. s trovolumenskim tipom karoserije s duljinom između 4340 mm i 4425 mm bilo reli vozilo snova.

Bilo kako bilo, veselimo se unaprijed novim WRC Rally1 bolidima, koje ćemo svakako moći vidjeti uživo na uvijek fantastično organiziranoj, iznimno posjećenoj i uzbudljivoj WRC utrci u Hrvatskoj. Prva prilika za to će biti na utrci Rally Croatia godine 2027. Koncept WRC27 Rally1 Prvo odobren od strane Svjetskog vijeća za motorsport 2024. godine nakon opsežnih konzultacija sa zainteresiranim stranama WRC-a, propisi WRC27 uspostavljaju okvir osmišljen za poboljšanje dostupnosti, fleksibilnosti i kontrole troškova na elitnoj razini relija, uz očuvanje performansi i spektakla koji definiraju prvenstvo. Koncept WRC27 Rally1 pruža prvi vizualni prikaz tih načela, pretvarajući regulatorni okvir u jasnu viziju budućnosti FIA Svjetskog reli prvenstva.

Temelj vođen sigurnošću U središtu koncepta WRC27 nalazi se njegova sigurnosna ćelija s cjevastim okvirom, nadograđujući strukturu uvedenu s automobilima Rally1 iz 2022. godine. Razvijena kroz opsežne simulacije, mjerenja i prototipna ispitivanja sudara, nova sigurnosna ćelija pruža visoku razinu zaštite putnika uz smanjenje ukupne složenosti i troškova. U usporedbi s prethodnim generacijama, struktura nudi značajna poboljšanja u smanjenju prodora i apsorpciji energije u scenarijima frontalnog, bočnog, krovnog i stražnjeg sudara.

Fleksibilan dizajn vozila Sigurnosnu ćeliju okružuje okvir karoserije dizajniran kako bi se dala prednost fleksibilnosti. Umjesto da zahtijevaju da automobili budu izvedeni iz trenutnih proizvodnih modela, propisi WRC27 definiraju referentni volumen unutar kojeg moraju biti smješteni svi vanjski paneli.

Unutar ovog volumena, konstruktori mogu slobodno razvijati širok raspon dizajna, od dizajna temeljenih na proizvodnji do koncepata za reli po mjeri. Aerodinamički uređaji na novom automobilu također su pojednostavljeni kako bi se smanjili troškovi razvoja i tehnička složenost. Budućnost konstruktora Propisi WRC27 otvaraju najvišu kategoriju prvenstva širem rasponu natjecatelja objedinjujući i tvorničke proizvođače (OEM) i tunere pod jednom definicijom konstruktora. Definirajući oba entiteta kao konstruktore, propisi WRC27 proširuju polje i jačaju konkurenciju na najvišoj razini. Prema propisima, konstruktor se definira kao subjekt odgovoran za dizajn i konstrukciju WRC27 automobila, njegovu prezentaciju FIA-i na homologaciju te marketing automobila i pripadajućih dijelova.

Pristupačne performanse Pristupačne performanse su u središtu WRC27 paketa, s ciljem smanjenja razlike u performansama koja trenutno postoji između najviše i druge razine natjecanja te olakšavanja mladim vozačima da dođu do željenog nivoa performansi bez potrebe za opsežnim testiranjem specifičnim za automobil. Automobile će pokretati 1,6-litreni motor s unutarnjim izgaranjem s turbopunjačem koji proizvodi oko 290 konjskih snaga, uparen s pogonom na sva četiri kotača i peterostupanjskim mjenjačem. Ovjes je postavljen u konfiguraciji s dvostrukim poprečnim ramenima, s kočionim i upravljačkim sustavima izvedenim iz trenutnih specifikacija Rally2, pružajući isplativ, visokoperformansni paket prilagođen jedinstvenim zahtjevima FIA Svjetskog reli prvenstva.

Automobil WRC27 je izgrađen oko cjevaste šasije okvira, definirane unutar otiska vozila s minimalnom duljinom od 4100 mm, maksimalnom duljinom od 4300 mm, maksimalnom širinom od 1875 mm, minimalnim međuosovinskim razmakom od 2600 mm i minimalnom visinom od 1270 mm, unutar kojih konstruktori mogu slobodno kreirati širok raspon dizajna. Restrukturiranje Rally piramide Kako FIA Svjetsko reli prvenstvo ulazi u svoj sljedeći regulatorni ciklus, automobili WRC27 će se natjecati uz postojeće Rally2 strojeve u najvišoj kategoriji, okupljajući široku mješavinu konkurentnih automobila na najvišoj razini međunarodnog relija. Platforma pogonskog sklopa spremna za budućnost Fleksibilnost pogonskog sklopa u središtu je filozofije WRC27. Dok je početna ciljna konfiguracija za prve godine regulatornog ciklusa održivo pogonjen 1,6-litreni motor s unutarnjim izgaranjem s turbopunjačem, okvir omogućuje buduće uvođenje alternativnih pogonskih sklopova.

+2 WRC Rally1 automobili - tri moguća tipa karoserijske izvedbe Izvor: Promo fotografije / Autor: FIA

Smanjenje troškova natjecanja Smanjenje troškova natjecanja na elitnoj razini relija bio je središnji cilj propisa WRC27. Cijena automobila spremnog za natjecanje ograničena je na 345.000 eura za specifikaciju za asfalt, što predstavlja smanjenje od više od 50 posto u usporedbi s prethodnom formulom. Ove uštede ostvaruju se kroz specifikacije troškova komponenti i poboljšanu izdržljivost, smanjujući troškove kupnje i zamjene tijekom sezone. Propisi također ciljaju na smanjenje operativnih troškova kroz ograničenja osoblja, smanjene logističke zahtjeve, povećano korištenje lokalnih objekata i poboljšanu povezivost podataka za podršku inženjeringu izvan lokacije.