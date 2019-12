Volkswagen donosi revoluciju: Umjesto da vi tražite mjesto punjenja vašeg električnog ljubimca, punjač traži vaš automobil!

Kompaktni dizajn robota za punjenje savršeno je prikladan za upotrebu u ograničenim parkiralištima bez infrastrukture za punjenje, poput podzemnih parkirališta

Ovaj VW-ov mobilni sustav punjenja sastoji se od dvije jedinice: robota i uređaja za skladištenje energije. Nakon što je pokrenut putem komunikacije putem aplikacije ili V2X, mobilni robot vozi se do vozila kojemu treba punjenje i s njim komunicira.Od otvaranja poklopca utičnice za punjenje, spajanja utikača do razdvajanja - cijeli proces punjenja odvija se bez ljudske interakcije. Mobilni robot donosi 'prikolicu' u obliku mobilnog uređaja za skladištenje energije do vozila kojem je potrebno punjenje i spaja ih; tada koristi ovaj uređaj za pohranu energije za punjenje akumulatora električnog vozila. Mobilni uređaj za skladištenje energije ostaje s vozilom tijekom cijelog postupka punjenja, dok se robot u međuvremenu vraća na mjesto gdje se nalazi nekoliko 'prikolica' sa spremnicima energije, koje se također samostalno pune na posebno uređenom mjestu za punjenje strujom. Kako je robot u tom trenutku slobodan, može otići po drugu mobilnu jedinicu za pohranu energije i puniti druga električna vozila. Nakon što je usluga punjenja dovršena na određenom električnom vozilu, robot skuplja uređaj za spremanje energije i vraća ga u stanicu za punjenje.