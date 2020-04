View this post on Instagram

Toyota Croatia i Hrvatski Crveni križ kreirali su humanitarnu akciju u kojoj ćemo dostaviti kutije sa prehrambenim proizvodima pojedincima ili obiteljima kojima je nužna pomoć.⁣⁣ ⁣ U akciji sudjeluju mnogi Hrvatski sportaši i sportašice te poznate osobe sa svojim porukama podrške. 🇭🇷⁣⁣ ⁣ Sudjeluj i ti i napiši svoju poruku podrške (na linku u opisu profila). ✍️⁣ ⁣⁣ Prikupljene poruke ćemo dostaviti uz pakete namirnica, u vjeri da će one mnogima uljepšati ovaj period izolacije. ️⁣ ⁣⁣ #ZajednoZaBoljeSutra